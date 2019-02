David García: "Por mi parte y por la de todo Osasuna, doy las gracias a la afición"

Actualizada 20/02/2019 a las 14:48

David García ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación para ofrecer su punto de vista del próximo encuentro ante el Real Zaragoza. "Nosotros estamos centrados en lo que nos toca que es el partido del sábado y estamos con muchas ganas de que llegue ya para dar lo mejor de nosotros e intentar ganar los tres puntos. Cada vez que empieza una semana nueva analizamos el rival que nos toca y estamos ya con la mirada puesta en ellos, analizando cómo trabajan, pero sobre todo centrados en nosotros que creo que es lo que tenemos que hacer", explicó.

El central fue preguntado por las sensaciones que experimentó el pasado domingo en Soria, cuando jugó con la protección de una máscara sólo seis días después de ser intervenido de una fractura de los huesos propios de la nariz: "La máscara la voy a tener que llevar durante un tiempo hasta que se haga el callo en la nariz y voy a tener que llevarla unos partidos más. No es lo más cómodo del mundo para jugar, evidentemente, pero sí que me permite ver y no tengo ningún problema. Por mi forma de ser, no sé ir a medias. Siempre voy con todo tenga máscara o no".

Asimismo, el canterano rojillo también quiso dedicar unas palabras a la afición después de agotarse las entradas para el próximo encuentro. "Por mi parte y por la de todo el equipo dar las gracias a la afición por todos los que se desplazaron a Soria y porque ya se han vendido todas las entradas, lo cual dice mucho de ellos y esperemos que sigan así, como nos animan cada fin de semana que es lo que nos hace estar ahí", afirmó.

