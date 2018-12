Un expresidente del Athletic apuesta por ser "el enemigo de Osasuna"

Actualizada 20/12/2018 a las 21:17

Alto y claro. Así habló José Julián Lertxundi, presidente del Athletic en 1990, sobre el modelo de gestión de la actual directiva del conjunto vasco, encabezada por Josu Urrutia. En una entrevista para Radio Marca mostró una postura extremista y mostró su desacuerdo sobre la hecho de perder jugadores importantes como Kepa Arrizabalaga o Laporte, a cambio de engordar las arcas del club. "Se vendió al joven portero por 80 millones y, días más tarde, compramos un central por el que se pagó 45 o 50 millones (Íñigo Martínez). Esos 80 millones los hubiera guardado en la caja y, por contra, haría una gestión de choque en toda Euskal Herria en chavales de 14 años. Me vuelvo beligerante. Me equivocaré en muchos, pero me costará muy poco dinero".

El expresidente siguió exponiendo su idea. "Si me equivoco en un jugador de 40 millones he hecho el primo y, además, he engordado las arcas del vecino. Tenemos 300 millones de euros en ese fondo maravilloso del Athletic y, de ahí, no gastaría ni un duro o, a lo sumo, lo necesario para traer jugadores hechos".

Su tono de voz fue en aumento al detallar su política de fichajes con los clubes vecinos, entre los que se encuentra Osasuna. "Me convertiría en el rey del mambo en traer a todos los jugadores pertenecientes a las categorías inferiores de todo Euskal Herria. Ser beligerante con mis vecinos en las edades tempranas porque tengo capacidad, instrumentos, instalaciones y dinero para hacerlo. Para ser el enemigo del Alavés, de la Real Sociedad, del Eibar o de Osasuna en edades tempranas. No se me escaparía ninguno".

Selección DN+