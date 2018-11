Arrasate: "Es un gran paso en la clasificación"

Actualizada 10/11/2018 a las 21:27

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, compareció ante los medios de comunicación tras la remontada lograda por su equipo en el último minuto del encuentro. "Ahora mismo estamos con el subidón del último gol cuando ya firmábamos el empate, porque estábamos con uno menos y es una gran alegría y un gran paso en la clasificación. Han pasado tantas cosas en el partido que no es fácil resumirlo y me quedo con la victoria en un campo difícil ante un buen rival. Nos ha costado lograr esa primera victoria fuera y mira de qué manera. Creo que ese primer gol, no sé si ha sido infortunio, pero nos ha puesto el partido cuesta arriba y ellos estaban cómodos jugando a lo que ellos querían. Por eso en el descanso necesitábamos agitar el partido. Es verdad que ese 2-1 antes del descanso nos ha dado mucha vida y luego con el cambio de sistema creo que hemos jugado más en campo rival. De ahí ha venido el empate y luego ya con un jugador menos nos hemos ido un poco a la heroica con ese gol en la última jugada", explicó.

El técnico vasco fue preguntado sobre la disposición táctica del equipo en ataque. "Queríamos jugar con Rubén García a los costados de Fausto y que Brandon y Juan Villar picasen entre lateral y central, pero no hemos tenido muchas opciones de hacer eso. En el segundo tiempo creo que hemos ocupado mejor el espacio, hemos tenido más presencia con los dos puntas y hemos estado más cómodos", comentó.

