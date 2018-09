Iñigo Pérez: "Ojalá podamos volver a contagiar a la gente y que el resultado sea favorable"

Actualizada 27/09/2018 a las 14:30

Iñigo Pérez ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación para valorar el próximo enfrentamiento del Club Atlético Osasuna ante su ex equipo, el Numancia. "El partido es diferente en cuanto a la camiseta que llevo, porque ahora llevo la de Osasuna y hace unos meses llevaba la del Numancia. Pero el contexto es el mismo, otro partido en casa ante un equipo que juega de un modo similar a lo que han jugado Reus y Sporting de Gijón. Nosotros a seguir y con los tres puntos en la cabeza. Tenemos muchas ganas. El otro día el árbitro pitó el final pero todos teníamos ganas como de que siguiera el partido porque te encuentras cómodo, la afición responde… ojalá este fin de semana podamos volver a contagiar a la gente y el resultado sea favorable", comentó.

El centrocampista navarro explicó la adaptación del equipo al estilo de Jagoba Arrasate, el cual conocía mejor que nadie tras trabajar junto a él tres temporadas en Soria. "Cuando hay un entrenador que tiene un determinado tipo de juego tan claro como es en el caso de Jagoba y vienes a un equipo en el que quizá juega a otro, que no es ni mejor ni peor, pero diferente, hay unos mecanismos tácticos y sobre todo mentales de cuándo tienes que hacer esas acciones que requieren un tiempo. Depende el cambio, de qué tipo a qué tipo de juego sea, cuesta un poco más o cuesta un poco menos. Yo creo que el proceso ha sido bastante rápido porque en esta forma de juego se necesita ser generoso, ser solidario, mucha voluntad en el esfuerzo, pero que tiene una recompensa grande porque tiene resultados. Sobre todo en casa, ha habido una línea ascendente del equipo. Es cierto que fuera de casa no hemos estado a la altura y no hemos podido ver lo que el míster quiere. Claramente tenemos una tarea de mejorar fuera de casa, lo que pasa que ahora toca jugar en El Sadar y tenemos que intentar seguir con lo mismo, sabiendo que el del otro día fue muy completo", valoró.

