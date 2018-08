Actualizada 23/08/2018 a las 14:21

El martes en el Interescolar se vivieron alegrías y penas a partes iguales. La euforia de los que conseguían pasar se mezclaba con las lágrimas de los que quedaban eliminados.



Sin embargo, entre los jugadores del colegio Luis Gil había sensaciones encontradas. Por un lado se lamentaban por la eliminación ante San Pedro y, por el otro, estaban contentos por haber conseguido pasar de la fase de grupos en su segunda participación en el torneo.



El año pasado debutaron en el Interescolar, aunque no lo hicieron con buen pie, ya que perdieron todos los partidos. Por eso esta edición querían, además de disfrutar, llegar más lejos.



“No veníamos con expectativas de pasar de la fase de grupos, aunque en el fondo era nuestro objetivo. Hemos ido partido a partido y las cosas han salido bien. Sobre todo queríamos que los niños se lo pasaran bien”, comenta Mikel Goñi, entrenador de Luis Gil. “Hemos conseguido lo que queríamos, así que nos vamos muy contentos”, añade Alejandro Sánchez, segundo entrenador.



El pase a octavos de final lo lograron después de realizar una gran fase de grupos en la que ganaron a la ikastola Erentzun (4-2), Irabia (1-4) y Mendialdea II (5-0). Este último encuentro fue el más especial para Javier Plano, jugador de Luis Gil. “Lo que más me ha gustado de este Interescolar ha sido el partido contra Mendialdea II en el que pasamos y metimos cinco goles”, confiesa.

EMOCIÓN HASTA EL FINAL



A Luis Gil le tocó enfrentarse en octavos de final ante San Pedro en un partido que mantuvo la emoción hasta el último tiempo.



El marcador no se movió hasta que Belsufekad Álvarez, al que llaman Abuca, envió el esférico al fondo de la red para adelantar a Luis Gil. “Cuando he metido el gol me he sentido muy bien porque pensaba que podíamos pasar a cuartos”, comenta el niño.

Sin embargo, los de San Pedro comenzaron a apretar y consiguieron en tan solo cinco minutos dar la vuelta al marcador y certificar así la eliminación de los de Sangüesa.



“Hasta el último momento no se ha decidido. Cuando nos han empatado pensábamos que el partido se iba a penaltis, pero nos han remontado. Estábamos muy nerviosos”, señala Mikel Goñi. “Ha sido una pena que nos remontaran”, añade Javier Plano.



A pesar de la eliminación, los entrenadores de Luis Gil se muestran muy satisfechos con sus jugadores. “Estamos muy contentos con los chicos, lo han hecho muy bien. Han disfrutado y eso es lo importante”, resalta Alejandro Sánchez.

