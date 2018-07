A Raúl García le da "tristeza" lo que le pasa a Osasuna

Raúl García confesó este miércoles en Lezama que le da "tristeza" todo lo que está pasando a Osasuna, el equipo de su tierra, en el que se formó, jugó y al que se enfrenta este sábado en El Sadar en partido liguero ya como jugador del Athletic Club.



"Es un club del que tengo buen recuerdo, tengo amigos. A mí me da tristeza, me da tristeza porque conozco bien al club, porque sé que en la situación en la que están es porque ha habido gente que ha hecho muy mal lo que tenía que hacer bien. Lo único que deseo es que le vaya bien. Que quien haya hecho algo mal que lo pague", dijo el jugador navarro tras el entrenamiento del Athletic.

"A partir de ahí, cualquier club está por encima de todo lo demás. Ninguna persona está por encima de un club y quiero que (a Osasuna) le vaya bien. Ojalá se aclare todo y hablemos solo de lo deportivo que es lo que tiene que ser un club", añadió.



Sobre el encuentro, avanzó que el Athletic "sabe que va a ser complicado" porque para Osasuna siempre "es un partido especial" y además ambos equipos se están jugando sus "objetivos" del curso. Para el rojillo es "una de sus últimas opciones de salvarse" y para los bilbaíno una nueva oportunidad de acercarse a las posiciones europeas a las que aspira.

En ese sentido, Raúl asume que: "en la situación en la que estamos nos podemos fallar". "Hay que sacar los partidos adelante en casa o fuera y sumar los tres puntos", añadió.



Para ello, el centrocampista internacional considera que su equipo "está bien" y no cree que, aunque los ve, "alocados e ilógicos", los horarios de los partidos que le esperan puedan servir de "excusa". "Confiamos en lo que tenemos siempre y a partir de ahí seguro que todo va a salir bien", subrayó.



A Raúl García le gustaría marcar el sábado, pero avanzó que, como en otras ocasiones, no celebraría el gol "por respeto". "Yo trabajo para ganar. Marcar es positivo para el equipo, pero es un signo de respeto y es bonito hacerlo", apuntó recordando que para él "este partido es bonito porque Osasuna es un club que me lo dio todo".



En relación a la incidencia en el vestuario de la decisión de su técnico, Ernesto Valverde, de seguir o no la próxima temporada, dijo que la plantilla no está "pensando" en ella.



"Nos preocupa que el año que viene tendremos entrenador, sea el míster o sea otro. Está claro que esa decisión no es nuestra, es una decisión del míster y el presi (Josu Urrutia). Son los que tienen que hablar o decidir en su momento, cuando ellos decidan, sea ahora o sea más adelante. Pero ni notamos al mister diferente ni nosotros estamos pensando en esa decisión", dijo al respecto

