La fiscalía ha entregado su informe por el caso del amaño de partidos en el que el juez imputó a 18 de los 29 investigados. En su escrito, la fiscalía pide más de 14 años para Vizcay y más de 12 para Archanco y Peralta por el caso del amaño de partidos. La fiscalía solicita asimismo 11 años y 11 meses de prisión para los exdirectivos Pascual, Purroy y Bandrés, mientras que para los exjugadores béticos Jordi Figueras, Antonio Amaya y Xabier Torres solicita 2 años de prisión y 1,95 millones de euros de multa.

Por su parte, la Liga, que ejerce como acusación particular, pide 13 años para Archanco y no acusa a Vizcay. Como se recordará, fue el exgerente del club quien destapó el caso al confesar a la Liga los amaños del club rojillo. Archanco, que a su vez también también ejerce como acusación particular, solicita dos años para Vizcay. La Liga pide asimismo 13 años por distintos delitos para Juan Pascual, Sancho Bandrés, Txuma Peralta y José Manuel Purroy. Para los supuestos agentes inmobiliarios Albert Nolla y Cristina Valencia, 3 años de prisión; para los jugadores béticos Amaya, Figueras y Xabi Torres, 4 años de cárcel; para el exdirector de la Fundación Osasuna Diego Maquirriain, 4 años; para el gerente del club Ángel Ardanaz un año de prisión; y para los miembros de la gestora Javier Zabaleta, Luis Ibero, Pedro Zudaire, Jesús María Dronda y Juan Ángel Larrea, un año de cárcel. Queda fuera de esta petición el también miembro de la gestora Marino Zulet.

Osasuna, en su escrito de acusación, pide 12 años de cárcel para Archanco, Txuma Peralta, Pascual, Bandrés, Purroy y Vizcay; dos años para Maquirriain, exdirector de la Fundación, Cristina Valencia y Albert Noia, los dos supuestos agentes inmobiliarios investigados. También solicita Osasuna que declare toda la plantilla del Betis del partido cuyo supuesto amaño se investiga.

PENAS QUE SOLICITA LA FISCALÍA

Ángel Luis Vizcay: 14 años y 4 meses. 4 años y 3 meses de prisión por un delito de apropiación indebida, 23 meses de prisión por un delito de falsedad contable, 2 años de prisión y una multa de 1,95 millones de euros por un delito de corrupción deportiva y 4 años y 3 meses de cárcel por otro delito de apropiación indebida. Además, se le añade la petición de otros 23 meses de cárcel por otro delito continuado de falsedad documental.

Txuma Peralta: 12 años y 6 meses. 1 años y 3 meses de prisión por un delito de apropiación indebida, 23 meses de prisión por un delito de falsedad contable, 2 años de prisión y 1,95 millones de multa por el delito de corrupción deportiva y otros 4 años de prisión por otro delito de apropiación indebida.

Miguel Archanco: 12 años y cinco meses. 4 años y 3 meses de prisión por un delito de apropiación indebida, 23 meses de prisión por un delito de falsedad contable, 2 años de prisión y una multa de 1,95 millones de euros por un delito de corrupción deportiva y 4 años y 3 meses de cárcel por otro delito de apropiación indebida.

Juan Pascual, José Manuel Purroy y Sancho Bandrés: 11 años y 11 meses. 4 años de prisión por un delito de apropiación indebida, 23 meses de cárcel por un delito de falsedad contable y 2 años y multa de 1,95 millones de euros por el delito de corrupción deportiva y otros 4 años de prisión por otro delito de apropiación indebida.

Cristina Valencia: 18 meses por delito de falsedad documental.

Diego Maquírriain: 2 años de prisión y 1,95 millones de euros de multa por el delito de corrupción deportiva.

Jordi Figueras, Antonio Amaya y Xabier Torres: 2 años de prisión y 1,95 millones de euros de multa por el delito de corrupción deportiva.

Ángel Ardanaz: 14 meses de prisión por un delito de falsedad documental.

Javier Zabaleta: 23 meses de prisión por un delito de falsedad documental.

Luis Ibero, Juan Ángel Larrea, Jesús Dronda y Pedro Zudaire: 23 meses de prisión por un delito continuado de falsedad documental.

18 IMPUTADOS

Como se recordará, el juez que instruye el denominado ‘caso Osasuna’ concluyó la investigación y de las 29 personas investigadas (imputadas) a lo largo del procedimiento consideró que hay indicios para juzgar a 18 de ellas por los delitos de apropiación indebida, societarios, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva (por el supuesto amaño de partidos).

Estos delitos fueron presuntamente cometidos durante el mandato de Miguel Archanco Taberna —en el periodo 2012 a 2014— o con posterioridad para justificar las actuaciones ilícitas cometidas en ese tiempo. El juez instructor cifraba el dinero extraído de las cuentas del club con fines delictivos o cuyo destino no ha sido justificado por los directivos responsables de la gestión del club en al menos 2,2 millones de euros.

Sobre la compra de partidos, el juez estimaba que había indicios de que exmandatarios de Osasuna pagaron a tres jugadores del Betis, Antonio Amaya Carazo, Jordi Figueras Montiel y Xavier Torres Buigues, 650.000 euros en metálico, 400.000 para que ganaran al Valladolid y 250.000 para que perdieran con el club rojillo en los dos últimos partidos de la temporada 2013-14.

En el auto de conclusión, el magistrado apreciaba indicios racionales de criminalidad en las actuaciones llevadas a cabo por el citado Miguel Archanco, presidente del Club Atlético Osasuna en el periodo 2012-2014; Ángel Luis Vizcay Ventura, exgerente de Osasuna; los exdirectivos Jesús Peralta Gracia, Juan Antonio Pascual Leache, José Manuel Purroy Lecumberri y Sancho Bandrés Ardanaz.

El juez también estimaba que hay indicios para enjuiciar a los tres mencionados jugadores del Betis, al exdirector de la Fundación Osasuna, Diego Maquírriain Leandro, que transportó hasta Sevilla parte del dinero para su entrega a los jugadores béticos, a los dos supuestos agentes inmobiliarios investigados, Cristina Valencia Pérez y Albert Nolla Pujol, que firmaron un recibo de 900.000 euros conociendo su falsedad y a cambio de dinero, a los miembros de la comisión gestora del club Javier Zabaleta Bueno, Luis María Ibero Elía, Pedro Zudaire Fernández, Juan Ángel Larrea Andreu y Jesús María Dronda Pérez, por haber ordenado al gerente Ángel Luis Vizcay que hiciera lo que fuera necesario, sin excluir la comisión de delitos, para justificar en la contabilidad las salidas irregulares de dinero, así como del exdirector financiero Ángel Ardanaz Rípodas, por haber confeccionado las cuentas anuales del club del ejercicio 2013-2014 a sabiendas de que contenían falsedades importantes.

El mismo juez instruye en otras diligencias —pieza separada B— los delitos presuntamente cometidos durante el mandato de Pachi Izco (entre 2002 y 2012) sobre los que no versa esta resolución.

