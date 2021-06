España y la Eurocopa en 20 números

Actualizada 11/06/2021 a las 18:34

0 victorias logró Laszló Kubala como seleccionador en la Eurocopa de 1980. Es el único técnico del equipo español que no consiguió ningún triunfo en la fase final del torneo.



1 jugador, el portero Robert Sánchez, es el único de los 24 convocados que aún no ha disputado ningún minuto con la selección.



2 derrotas ha sufrido nada mas la selección española dirigida por Luis Enrique en 21 partidos, con trece triunfos y seis empates, a lo largo de sus dos etapas.



3 títulos de la Eurocopa ha ganado España, en 1964, 2008 y 2012.



4 tandas de penaltis ha afrontado España en este torneo, de las que ganó tres de ellas, incluidas las dos últimas a Portugal (2012) e Italia (2008) para ser campeón en ambas ediciones. Antes se impuso en las semifinales de 1984 a Dinamarca y cayó en los cuartos de final de 1996 frente a Inglaterra.



5 goles representan la cifra de tantos más alta de un futbolista español en la historia de la Eurocopa, marcados por Fernando Torres. Con cuatro figura David Villa. Y con tres Cesc Fábregas, Alfonso Pérez, David Silva y Álvaro Morata, el único de todos ellos presente en el torneo en el que la selección debutará el lunes ante Suecia.



6 victorias ha logrado Vicente del Bosque en la Eurocopa como seleccionador español, más que ningún otro. Le sigue Luis Aragonés, con cinco.



7 encuentros consecutivos como titular enlaza Unai Simón, entre la incógnita de quién será el portero elegido para la Eurocopa 2020.



8 partidos invicta encadena la selección antes de su estreno en la Eurocopa 2020 frente a Suecia. Ha ganado a Alemania (6-0), Kosovo (3-1), Georgia (1-2) y Lituania (4-0), aunque en este último caso fue suplida por los jugadores sub'21 por el positivo por Covid-19 de Sergio Busquets, y ha empatado 1-1 con Países Bajos, Suiza y Grecia y 0-0 con Portugal.



9 días llevarán sin competir como mínimo en un partido, cuando empiece el duelo contra Suecia, los jugadores convocados por Luis Enrique, desde el viernes 4 de junio en el 0-0 contra Portugal.



13 años han transcurrido ya del único 'triplete' goleador de un futbolista español en un partido de la Eurocopa. Lo logró David Villa en la fase de grupos de la edición de 2008 en la goleada por 4-1 ante Rusia. Marcó en los minutos 20, 44 y 75.



16 partidos han disputado Andrés Iniesta y Cesc Fábregas, los futbolistas de la selección española con más encuentros en las fases finales de la Eurocopa, seguidos por Sergio Ramos y David Silva, con quince, y por Iker Casillas, con catorce.



19 años y 132 días contaba Miguel Tendillo cuando disputó su primer partido en una Eurocopa, en 1980 contra Italia. Es el jugador más joven en un encuentro de la selección en la fase final. En esta edición lo superará Pedri González, actualmente con 18 años.



25 partidos sólo acumulan de experiencia como internacionales entre los cuatro centrales que figuran en la lista de Luis Enrique: Eric García, Diego Llorente y Pau Torres, con ocho cada uno, y Aymeric Laporte, con uno.



30 goles ha anotado Gerard Moreno en esta temporada con el Villarreal.



35 años y 137 días tenía Aritz Aduriz en el partido de los octavos de final de la Eurocopa 2016 ante Italia que lo convierten en el futbolista más veterano de España en jugar en la fase final del torneo.



40 partidos ha jugado España de la fase final de la Eurocopa, con 19 victorias, once empates y diez derrotas, las dos últimas seguidas ante Croacia y Francia en la Eurocopa 2016.



55 goles ha marcado España en su historia en la Eurocopa. Sólo la superan Alemania y Francia, con 72 y 62, respectivamente.



60 futbolistas diferentes han jugado a las órdenes de Luis Enrique en el ciclo de tres años tras el Mundial 2018 y hasta la Eurocopa 2020.



1.812 días después volverá la selección española a competir en la Eurocopa, cuando este lunes comience su partido frente a Suecia en el estadio de La Cartuja de Sevilla.