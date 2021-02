Maite Oroz, seleccionada en la lista de Vilda para jugar contra Azerbaiyán y Polonia

Actualizada 11/02/2021 a las 19:35

La futbolista navarra Maite Oroz ha vuelto a ser convocada por el seleccionador español femenino de fútbol, Ángel Vilda, para los encuentros contra Azerbaiyán y Polonia de la fase de clasificación para la Eurocopa de Inglaterra de 2022.

Las delanteras Alba Redondo y Esther González y la portera María López Valenzuela, todas ellas jugadoras del Levante, son las principales novedades en la convocatoria, a la que vuelve la centrocampista navarra del Real Madrid aunque una lesión le impidió debutar con la selección absoluta y tuvo que causar baja de la lista.



El seleccionador español femenino de fútbol, Jorge Vilda, afirmó que "sueña" con lograr la clasificación para la Eurocopa de 2022 en Inglaterra en los dos últimos encuentros de las eliminatorias ante Azerbaiyán y Polonia que se disputan los próximos 18 y 23 de febrero en Bakú y Las Rozas (Madrid).



"Estamos en esta concentración para conseguir nuestro sueño: la clasificación para la Euro 2022. ¿Las novedades? María López está haciendo una gran temporada, pero la mejor noticia es que la portería de España está muy bien guardada. Hemos dado pasos de gigante", comentó en rueda de prensa.



Por otro lado, aseguró estar "muy contento" con lo que la jugadora del Real Madrid Maite Oroz "está haciendo en el campo". "Jugando de mediocentro ha dado recitales. Es una jugadora con tanto talento que puede suplir ser pequeñita. Se ha ganado el mote por sus actuaciones", comentó.



Respecto a la ausencia de la atlética Amanda Sampedro, explicó que el hecho de que no esté "dice el nivel que tiene esta selección". "Eso no significa que no puedan entrar en cualquier momento. Sabemos lo que puede dar Amanda. Cada jugadora tiene un valor enorme y estamos muy contentos de lo que estamos viendo últimamente", argumentó.



Sobre el estado físico de Mariona, Vilda señaló que todos los que estaban viendo el FC Barcelona-Betis se asustaron. "Los 'marioners' estábamos preocupados. Me han transmitido que puede estar, hay que ser optimistas, pero hay que esperar 24 horas para ver la evolución de ese tobillo", manifestó.



Destacó que Azerbaiyán es un "equipo experimentado". "Cada partido internacional es determinante para nuestra preparación. Aunque el foco es Azerbaiyán, tenemos especiales ganas de ganar a Polonia por lo que ha pasado en esta clasificación del empate, nos metió tres goles en el Algarve y en estos cinco años ha sido la derrota más abultada", admitió respecto al rival del encuentro aplazado por el positivo por la COVID-19 de siete jugadoras polacas.



Por otro lado, el seleccionador femenino destacó la buena sintonía entre las jugadoras veteranas y las noveles. "Las jóvenes vienen apretando fuerte y forman una bonita comunión con las que tienen más experiencia. Queremos ser un equipo y cada vez me gusta más lo que veo", subrayó.



España viajará a Bakú para medirse al conjunto azerbaiyano el jueves 18 de febrero y recibirá a Polonia en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas (Madrid) el martes 23.



Las jugadoras se concentrarán desde el lunes 15 de febrero en Las Rozas con el propósito de ganar estos dos últimos partidos de la fase de clasificación, aunque con un triunfo o dos empates España se aseguraría el billete para la Eurocopa.



Antes de ello este sábado 13, a partir de las 17:30 horas, se jugará la final de la Copa de la Reina de la temporada 2019-20 entre el FC Barcelona y EDF Logroño en La Rosaleda de Málaga.

LISTA DE CONVOCADAS.

- Porteras: Sandra Paños (FC Barcelona), Lola Gallardo (Olympique Lyonnais), Misa Rodríguez (Real Madrid) y María López Valenzuela (Levante UD).

- Defensas: Marta Corredera (Real Madrid), Laia Aleixandri (Atlético de Madrid), Irene Paredes (PSG), Andrea Pereira (FC Barcelona), María León (FC Barcelona), Ivana Andrés (Real Madrid), Leila Ouahabi (FC Barcelona) y Ona Batlle (Manchester United).

- Centrocampistas: Patri Guijarro (FC Barcelona), Aitana Bonmatí (FC Barcelona), Nerea Eizagirre (Real Sociedad), Alexia Putellas (FC Barcelona) y Maite Oroz (Real Madrid).

- Delanteras: Marta Cardona (Real Madrid), Jenni Hermoso (FC Barcelona), Lucía García (Athletic Club), Mariona Caldentey (FC Barcelona), Eva Navarro (Levante UD), Esther González (Levante UD) yAlba Redondo (Levante UD).