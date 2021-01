Un doble recuerdo para Miguel Barbería tras el Mutilvera-Betis

Actualizada 08/01/2021 a las 06:00

Este año, en las eliminatorias de la Copa del Rey, ha habido menos espectadores en los campos de fútbol que en la anterior edición por la pandemia del coronavirus. De hecho, en algunas, como le ocurrió al Cantolagua contra el Valladolid, el encuentro se tuvo que celebrar a puerta cerrada. Por suerte, la Mutilvera y el pueblo de Mutilva pudieron vivir las dos rondas del torneo copero con presencia de público en las gradas. El acceso estaba limitado, pero 300 personas pudieron seguir la primera ronda contra el Racing de Santander y 400 socios presenciaron el histórico partido del pasado miércoles contra el Betis.

En entre ellos hubo una persona muy afortunada. Era el Día de Reyes y la magia siempre se produce en esta jornada. Sino que se lo digan a Miguel Barbería Irigaray, pamplonés de 24 años, que se llevó a su casa como regalo del partido la camiseta de Borja Iglesias, delantero del conjunto andaluz.

“Fui con mi hermano y un amigo al partido. Cuando entramos al campo, nos tocó sentarnos justo en las butacas que estaban encima de los banquillos del Betis. Durante el calentamiento, estuve tanteando quién me podría dar la camiseta. El jugador que más me apetecía que me la diese era Borja Iglesias. Cuando todos los titulares se iban a los vestuarios, una vez terminado el calentamiento, le grité a Borja Iglesias desde mi butaca a ver si me podía dar su camiseta”, cuenta Barbería sobre cómo le surgió la idea de pedir la camiseta al Panda.

“Él me miró, me hizo un gesto de aprobación con la mano y me guiñó un ojo. Yo ya estaba nervioso desde el principio del partido porque me había hecho la ilusión de que me iba a dar la camiseta. Además, pensé en que si igual perdía el Betis, no tendría muchas ganas de darme la camiseta”, dijo el pamplonés sobre los instantes previos al partido.

La eliminatoria entre la Mutilvera y el Betis transcurrió con el gol inicial de Javier Briñol y la remontada visitante gracias a los tantos de Miranda, Emerson y Juanmi. En el minuto 65, llegó el momento de Miguel Barbería. Pellegrini paró el encuentro para dar entrada a Antonio Sanabria. El futbolista sustituido era Borja Iglesias. Con paso lento, encaró la salida del terreno de juego.

“Cuando llegó el cambio y se acercó a la zona de banquillos, yo volví a gritarle a Borja Iglesias por la camiseta. Entonces fue cuando se la quitó y la lanzó. Tuve que moverme un par de butacas para cogerla y volví a mi sitio. Además, la escondí rápido porque me decía la gente que igual me la quitaban por el tema del coronavirus y, por si acaso, me la guardé dentro del abrigo. Lo importante es que tengo la camiseta y estoy muy contento. El Panda es un tío súper majo, se portó genial y estoy muy agradecido con él”, relataba un emocionado Miguel Barbería con el suceso. Ahora, tiene dudas sobre qué hacer con la camiseta de Borja Iglesias.

“No sé qué haré con ella. Lo primero que hice fue lavarla por precaución. Luego ya me la puse y mandé fotos a mis amigos. Encima me vio bastante gente por la tele porque se vio el momento en la retransmisión de DAZN. Durante el partido, me escribía la gente al WhatsApp de que me habían visto. Igual la enmarco y la cuelgo al lado de una que tengo también de Mikel Merino”, desveló.

UN DÍA MUY ESPECIAL

Miguel Barbería vive en Mutilva y también juega en la Mutilvera, pero en el equipo de Primera Regional. Además de llevarse el recuerdo de la camiseta, vivió un día único para el pueblo y el club.

“Es una experiencia única y creo que no se va a volver a dar otra vez. Aunque nunca se sabe. Ojalá sí. Nos hizo mucha ilusión ver al equipo del pueblo jugando contra un equipo de Primera División. Al principio, se nos puso de cara la eliminatoria y nos dio esperanzas de que se podía. Nos quedamos con el bonito recuerdo de que vino el Betis a jugar a Mutilva y que a muchos les gustaría poder enfrentarse contra un Primera. Mi hermano y yo disfrutamos como unos enanos”, aseguró Barbería, que le hubiese gustado celebrar este día de mejor forma, pero la pandemia del coronavirus lo impidió.

“La covid nos ha impedido celebrarlo de mejor manera. Hubiésemos hecho una comida y demás antes del partido para luego festejarlo más. Ha sido un poco descafeinado en ese sentido y es lo único que se puede achacar a esta situación. El coronavirus ha impedido que este partido lo hubiese visto más gente en las gradas, pero, dentro de lo que cabe, se disfrutó y hay que sacar lo bueno de esto. Es con lo que yo me quedo”, terminó Miguel Barbería que jamás olvidará este día. Vio a su equipo en Mutilva contra el Betis y se llevó de regalo la camiseta de Borja Iglesias.