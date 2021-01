Andoni Alonso: “El mejor regalo de Reyes sería pasar”

Actualizada 06/01/2021 a las 10:06

La palabra disfrutar es la que más repetía el entrenador de la Mutilvera Andoni Alonso. Es un día único para el club, para el pueblo de Mutilva, para los jugadores y para él. Controlar las emociones, dice, que será muy importante para competir y poder disfrutar al máximo de la eliminatoria contra el Betis.



Tienen un partido muy bonito esta tarde para empezar el año.

Es un hito, tanto para el pueblo como para la historia del club. Es la primera vez que la Mutilvera se enfrenta a un equipo de Primera División en una competición en la que hay algo en juego.

¿Cómo lo afronta?

La dinámica que llevamos de la semana es normal. Como si fuera un partido de liga o el anterior de Copa del Rey que tuvimos. Trataremos de estar tranquilos porque, para rendir al máximo, lo más importante es controlar las emociones y estar serenos. Así daremos lo mejor. Si hay nervios o cualquier otra cosa, nos va a restar.

Llevan casi un mes sin jugar. ¿Cómo llegan a la eliminatoria?

Es un pequeño hándicap que este partido llegue después del parón, ya que se pierde ritmo de competición. Pero esta pausa nos ha servido para desconectar y para cargar pilas para todo lo que viene, que es intenso. También para recuperar a gente que tenía con molestias y para estar totalmente centrados en lo que es el partido. Durante esta semana de entrenamiento, hemos dotado a los ejercicios de esa intensidad de partido, que es la que va a ser necesaria.

¿Qué Betis espera?

Me he visto casi todos los partidos de liga del Betis. En los dos últimos contra el Levante y el Sevilla, han notado mucho la aportación de Canales. Echando la vista atrás, el partido contra el UCAM igual puede ser el más referente para nosotros. El Betis es un equipo que mantiene la idea de juego independientemente de su rival. Siempre quiere tener el balón, sus jugadores tienen mucha movilidad en las bandas y buscan los espacios detrás de los defensas. Tanto en Liga como en Copa les han creado ocasiones, nosotros intentaremos, dentro de nuestras posibilidades, hacer daño al Betis.

¿Prefiere que jueguen los titulares o un equipo más secundario para tener alguna opción más?

Esto es fútbol y se trata de competir y de pasarlo bien. Yo lo que quiero es que el campo esté perfecto, que se disfrute jugando a fútbol, que vengan todos los titulares del Betis y que jueguen todos. También es cierto que salga quien salga, el Betis es un equipo de Primera y los que tienen dorsal del filial son jugadores que están metidos en dinámica del primer equipo.

¿Puede servir este encuentro para el resto de la temporada?

Intentaremos conseguir los mayores aprendizajes posibles y que nos sirva. Es una recompensa a todo el trabajo que vienen haciendo los jugadores y que ha permitido que el equipo pueda disputar un partido de este calibre.

¿Tiene previsto dar alguna charla especial o está ya todo dicho?

El aspecto táctico se trabaja durante toda la semana. Para este partido la gente está súper enchufada, pero aseguro que si cogemos esta semana especial cualquier otra semana no se ve nada diferente. El jugador está convencido que para poder disfrutar tiene que competir y para ello tiene que estar lo más metido posible.

¿Es difícil hacer un once en un encuentro tan especial?

Evidentemente, nadie se lo quiere perder. Es una pena que haya gente que se tenga que quedar fuera de la convocatoria y no pueda estar a pie de campo con todos. Es la peor parte de todas. No hay ningún jugador que no se merezca estar hoy.

¿Es el mejor regalo de Reyes?

Es un buen regalo de Reyes para todos, para el pueblo, el club, el equipo y los espectadores que van a poder venir. Es el Día de Reyes, los críos están de vacaciones y puedan venir a ver el partido. Por supuesto, el mejor regalo sería hacer un buen partido y pasar la eliminatoria. No sé si es pedir mucho a los Reyes, pero sería un regalazo tremendo. Pero bueno, aquí las cosas no se regalan sino que se consiguen. Nosotros haremos todo lo posible para poder competir muy bien el encuentro.