Actualizada 03/11/2020 a las 06:00

Jugadores navarros en el extranjero, Primera y Segunda y sus actuaciones el pasado fin de semana



EXTRANJERO



Azpilicueta (Chelsea)

El capitán no tuvo minutos ante el Burnley (0-3).



Iñaki Astiz (Legia)

Compite con el filial aunque forma parte de la primera plantilla.

Javi Martínez (Bayern)

Jugó su partido 150 en el conjunto alemán y lo celebró con victoria y titularidad en Colonia (0-2).

Manu Onwu (Odisha)

No ha empezado la Superliga India.



Isma López (Dinamo Bucarest)

No hubo jornada en Rumanía.



San José (Birmingham)

Titular en la victoria de su equipo en Preston (1-2).



PRIMERA



Monreal (Real Sociedad)

No jugó en la victoria ante el Celta en Vigo (1-4).



Aihen Muñoz (Real Sociedad)

Sin minutos ante los gallegos.



Merino (Real Sociedad)

No tuvo minutos en Vigo.



Remiro (Real Sociedad)

Titular en la portería realista en Balaídos.



Muniain (Athletic)

Sustituyó a Berenguer en el m.67 y marcó un gol en el 76 que abrió la remontada ante el Sevilla.



Raúl García (Athletic)

Disputó los 90 minutos en San Mamés (2-1).



Williams (Athletic)

Titular, fue sustituido por Sancet.



Sancet (Athletic)

Logró el gol de la victoria en San Mamés en el m.86 en el primer balón que tocó.



Berenguer (Athletic)

Titular, jugó 67 minutos y fue sustituido por Muniain.



Arbilla (Eibar)

Jugó los 90 minutos en la derrota en casa ante el Cádiz (0-2).



SEGUNDA



Eraso (Leganés)

No jugó ante el Mirandés (1-0).



Aitor Buñuel (Almería)

No tuvo minutos en el 0-0 ante el Girona.



Paris Adot (Ponferradina)

No jugó en la derrota 0-3 ante el Sabadel..



Cantero (Lugo)

Titular en la victoria 1-0 ante el Rayo Vallecano.



Santamaría (Logroñés)

Titular en la victoria 1-0 ante el Alcorcón.



Eguaras (Zaragoza)

No saltó al campo en el empate ante el Mallorca (0-0).



Javi Ros (Zaragoza)

Jugó 66 minutos ante el conjunto balear.



Eneko Satrústegui (Castellón)

Jugó los 90 minutos en la derrota de su equipo ante el Almería (1-2).