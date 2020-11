Azpilicueta (Subiza): “Los protagonistas son los jugadores, el entrenador ayuda”

Actualizada 03/11/2020 a las 06:00

Juan Pablo Azpilicueta es una de las pocas caras nuevas que presentan los banquillos de la Tercera División para este curso. Además, para él, esta campaña significa su debut en esta categoría. Tras tres jornadas disputadas, su equipo, el Subiza, se ha colocado líder del Grupo A, tras superar en la última jornada al Pamplona por 1-0 en Sotoburu.



Se trata de su primera campaña como entrenador de Tercera pero no se estrena en un banquillo.

Me estreno en la Tercera. En los banquillos comencé en un equipo de fútbol sala, de niños, en San Cernin, que fue el lugar donde empecé a jugar yo. En la Mutilvera entrené a uno de Fútbol7. Compaginé mientras jugaba. Me retiré en la 16-17. Después pasé al Bidezarra de Autonómica en la 18-19, en el Infanzones y ahora el Subiza. Comencé con el mismo recorrido que hice yo como jugador: San Cernin, Mutilvera... Me apetecía empezar desde abajo e ir viendo.

¿Cómo vive el salto de categoría?

Lo he vivido con mucha ilusión. Nunca he tenido prisa por entrenar en Tercera División. Quería darme mi tiempo, estar preparado y me surgió esta oportunidad de entrenar al Subiza. He creído que es el momento oportuno porque requiere bastante dedicación y compromiso. Pienso que he elegido un buen momento para empezar en esta categoría.

Pero lo hace en una campaña que no se presenta muy fácil.

Es complicado, pero bueno debemos ser positivos. Por lo menos estamos entrenando y compitiendo que muchos no pueden. En ese aspecto estamos satisfechos.

El estreno no puede ser mejor. El Subiza es líder de su grupo.

Hemos hecho un gran trabajo de pretemporada. Intento ayudar al equipo, a los compañeros del club, intento aportar mi experiencia como jugador. Creo que es importante. Estamos para ayudar. Los protagonistas son los jugadores. Les intento quitar presión porque son ellos los que realmente ganan o pierden los partidos y nosotros estamos para ayudarles. Los verdaderos protagonistas son los jugadores, la verdad. Lo están haciendo muy bien. Muestran un gran compromiso, implicación desde la pretemporada. Da gusto verles entrenar y competir.

¿Qué sensación le ha dado esta Tercera navarra en estas primeras tres jornadas?

Apenas conozco a los equipos porque para mí se trata de una categoría nueva. Se ve que es muy competitiva. Nos llevamos todos muy poco y los partidos se deciden en pequeños detalles. Hasta que no pase la primera vuelta y veamos a todos los rivales no sabremos cuál es nuestro sitio. El objetivo es competir cada semana para ganar y hacer las cosas bien, como estamos haciendo.

Sus compañeros de banquillo destacaron la importancia de comenzar bien este curso.

Era muy importante empezar bien y estoy muy contento. El fin de semana nos enfrentamos al Pamplona, que es un grandísimo equipo. Fue un partido muy igualado. Ellos también tuvieron ocasiones. El balance de este inicio es muy positivo. Los siete puntos que llevamos están muy trabajados y conseguidos con justicia. Creo que son merecidos. Nuestro objetivo es la permanencia, en primer lugar. Es muy importante.

¿Qué característica principal quiere que tenga su equipo?

Me baso mucho en la confianza y en darle una prioridad absoluta al balón. Sobre todo me gusta transmitir qué hay que hacer cuando se pierde un balón. Hay que ser valientes. Siempre he dicho que para ir a empatar un partido, prefiero perder 3-0. Es la mentalidad que tenía como jugador. Insisto mucho en qué tengo que hacer cuando me equivoco en un pase. Al final, fallos técnicos tenemos todos pero hay que ser valientes e ir a todos los sitios a ganar.

¿Cómo está viviendo esta temporada marcada por la pandemia?

Es complicado pero somos 25 de plantilla. Confío en todos. Si hay alguna baja, otro compañero estará disponible. Se pierde cierta continuidad en cuanto ritmo si algún compañero tiene que aislarse pero lo aprovecha otro. Hay que ver el lado positivo de estas situaciones y una de ellas es esta. Hay más rotación, y más participación de todos los jugadores.