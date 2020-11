El Tudelano choca con una muralla

Actualizada 02/11/2020 a las 06:00

El Tudelano llegaba como el líder de la clasificación al Municipal de Tarazona y demostró las credenciales que se le presuponen a un equipo que comanda la tabla. El conjunto navarro fue muy superior durante todo el encuentro, y solo la falta de acierto le impidió llevarse los tres puntos de su visita a tierras aragonesas. El conjunto de Nacho Martín, pese a la decepción de no llevarse un triunfo para el que hizo méritos, mantiene la condición de invicto y el puesto de privilegio tras tres jornadas que invitan al optimismo.

Diego Suárez fue la referencia en ataque en los primeros compases. El delantero maño filtraba pases buscando a Orbegozo y a Rodrigo, pero no podía armar disparos claros. El Tarazona trató de armar su juego desde atrás. Se quedó en eso, en intenciones el juego del conjunto anfitrión, desbordado por la presión del Tudelano.

Los pupilos de Nacho Martín siguieron acosando la portería de Cacharrón, pero no tuvieron el acierto necesario para adelantarse en el marcador. El Tarazona solo pudo pisar el área del conjunto ribero en los últimos cinco minutos antes del descanso, pero no llegaron a probar al inédito Otaño.

PELIGRO POR LAS BANDAS

El Tarazona pudo mantener la dinámica del final de la primera parte en los primeros instantes tras el intermedio. Los locales mantuvieron la posesión, pero no dañaron la defensa del Tudelano. Pasada la hora de encuentro, el colectivo visitante subió una marcha su juego con llegadas constantes por ambas bandas. Los centros se paseaban por el área de la escuadra aragonesa sin un rematador que consiguiera asustar a Cacharrón.

A falta de diez minutos para el final, el Tarazona pareció firmar el empate, buscando constantemente los balones largos ante la insistencia de su rival que, pese a controlar el esférico, no generaba suficiente peligro. Con el Tudelano volcado en busca de un premio de última hora, el Tarazona tuvo que emplearse a fondo para salvaguardar un empate injusto por el recuento de méritos.

Nacho Martín

“Lo normal es ganar, pero no nos ha tocado”

El entrenador de Tudelano, Nacho Martín, analizó tras el partido el punto obtenido en el campo del Tarazona: “Me voy contento con el trabajo de los jugadores, de estos partidos lo normal es que de diez ganes ocho, pero hoy -por ayer- no nos ha tocado”. El Tudelano fue superior a su rival, pero no consiguió marcar el tanto de la victoria. “Todo el mundo que ha visto el partido puede sacar una valoración clara. Las ocasiones las hemos tenido nosotros. Ha sido un partido muy difícil porque se han cerrado muy bien y no nos ha sido fácil generar ocasiones de gol. Para el Tarazona es un punto muy valioso, nosotros queríamos sumar los tres y hemos trabajado para ello, pero no lo hemos conseguido”, afirmó el técnico del conjunto tudelano, que sigue dejando buenas sensaciones en este inicio de campaña: “Saco un balance positivo, hemos tenido mucha posesión de balón, hemos trabajado bien en defensa y seguimos con la portería a cero. Sin embargo, tenemos que corregir algunas cosas porque es probable que esta situación que nos hemos encontrado nos la volvamos a encontrar en posteriores jornadas”.

Ficha Técnica

(0) Tarazona. Otaño, Yasin, Lalaguna, Luso, Barrera, Sarriegui, Gualda (Pablo Roig, m.82), Rodrigo (Rudi, m.72), Ángel Sánchez, Diego Suarez, Orbegozo.

(0) Tudelano. Cacharrón, De la Mata, Pelón, Chus Herrero, Ripa, Santigosa, Vidorreta, Rodrigo (Juanma, m.87), Iñaki (Pepo, m.67), Lucho (Flórez m.58), Sergio Sánchez (Casi, m.57).

Árbitro. Masip Vidal (Comité catalán). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Santigosa y Rodri (banquillo) y al visitante Luso.

Incidencias. Municipal de Tarazona. Partido jugado a puerta cerrada.