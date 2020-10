Maradona dice que el Barcelona no trató a Messi "como se merecía"

Actualizada 30/10/2020 a las 17:56

Diego Maradona, que este viernes cumple 60 años, dijo que el Barcelona "no es un club fácil" y que a Lionel Messi "no lo trataron como se merecía" porque no lo dejaron irse a pesar de que "les dio todo".

"Yo sabía que eso iba a terminar mal y pensé que Leo se iba. Me pasó a mí también. El Barcelona no es un club fácil y son muchos años los que él lleva ahí y no lo trataron como se merecía", dijo Maradona al diario Clarín.

"Les dio todo, los llevó a lo más alto y un día quiso salir para cambiar de aire y le dijeron que no. Lo que pasa es que pegar un portazo no es fácil, hay contrato, un club muy grande, la gente que te quiere. Yo en el Nápoli no lo hice", añadió.

El campeón del mundo con Argentina en México 1986 dijo que sus deseos de cumpleaños son que la pandemia del coronavirus "pase cuanto antes" y que "Argentina pueda salir adelante".

"Quiero que todos los argentinos estén bien, tenemos un país hermoso y confío en que nuestro presidente (Alberto Fernández) va a poder sacarnos de este momento. Me da mucha pena cuando veo chicos que no tienen para comer, yo sé lo que es pasar hambre, sé lo que se siente en la panza cuando no comés por varios días y eso no puede pasar en mi país", afirmó.

Maradona señaló que fue y todavía es muy feliz porque el fútbol le dio incluso "más de lo que hubiese imaginado".

"Y si no hubiese tenido esa adicción habría podido jugar mucho más. Pero hoy eso es pasado, estoy bien y lo que más lamento es no tener a mis viejos. Siempre pido ese deseo, un día más con la Tota (su madre, Dalma Salvadora Franco), pero sé que desde el cielo está orgullosa de mí y que fue muy feliz", concluyó.