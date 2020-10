La Mutilvera se autocondena en Logroño

Actualizada 26/10/2020 a las 06:00

La Mutilvera encajó su primera derrota en su regreso a Segunda B y lo hizo tras caer por un claro 2-0 ante la SDL que, seis años después regresaba a la división de bronce. Un gol de Caneda en la primera aproximación riojana penalizó al conjunto de Andoni Alonso que, en la primera mitad, no fue inferior a los de Albert Aguilá. De hecho, Jero, en los primeros cuarenta y cinco minutos, fue el mejor del conjunto riojano. En la segunda mitad, a los visitantes les faltó empuje. Apenas inquietaron a Jero, recibiendo la sentencia a veinte del final. A los de Andoni Alonso les faltó fe, y fondo de armario, para soñar con la igualada.

Tras el chaparrón inicial -real y metafórico-, el Mutilvera comenzó a probar a Jero. Lo hizo primero con un disparo de falta desde la frontal mal ejecutado por Pablo Ibáñez y, poco después, tras salir muy bien de la presión y armar una contra protagonizada por Meoki cuyo centro fue mal empalado por Javi Urrutia.

Cuando mejor estaba el cuadro navarro, llegó el gol local. Falta botada desde el lateral, Pablo Valencia mide mal los tiempos y César Caneda, peinándola, se apuntaba el primer gol de los blanquirrojos en su regreso a Segunda B.

Tras la pausa, ambos bandos rebajaron sus revoluciones, un cambio de ritmo que sentó mal al cuadro navarro que perdió su capacidad de intimidación. El fallo en la definición de Lacruz fue el preludio del 2-0. Achi, con espacio, habilitó a Calderón que, en velocidad, superó a su par y batió con un remate imparable al meta visitante. Las opciones del Mutilvera se diluían. Equilibrar dos goles en veinte minutos se antojaba harto difícil por mucho que Jero volviera a sacar un remate sibilino que olía a 2-1. No entró, y el Mutilvera no tuvo la oportunidad de apelar a la heroica.

Andoni Alonso: “Hemos hecho un buen partido”

El técnico del conjunto navarro lamentó el resultado cosechado después de una primera mitad en la que fueron superiores. “Cuando mejor estábamos en la segunda mitad nos llegó el 2-0”, lamentó. “En la primera mitad, tras el tanto a balón parado nos repusimos bien. Terminamos la primera parte con buenas sensaciones”, añadió. Sobre el 1-0, Andoni Alonso no quiso cargar las culpas sobre el portero. “Son lances de juego. Es un jugador joven, con una proyección tremenda. De todo se saca aprendizaje”.

Pese a la derrota, el preparador reconoció avances con respecto a la victoria ante el Izarra (1-0). “Ha habido un crecimiento, una mejora. Hemos estado más serenos pero tenemos que seguir progresando”. Alonso piensa ya en el partido siguiente, aunque no cree que la permanencia pase por ganar en Mutilnova. “Está muy igualado. Hoy -por ayer- hemos hecho buen partido pero no nos hemos llevado ningún punto”.

SD Logroñés 2

Mutilvera 0

SD Logroñés. Jero, Aizpún, Ledo, Chacón, César Caneda, Lacruz (Cordovín, m. 70), Emilio Lozano, Calderón (Diego Esteban, m. 86), Javito (Pirri, m. 59), Achi (Xavi Puerto, m. 70) e Imanol (Álvaro, m. 59).

Mutilvera. Pablo Valencia, Aldave, Pablo Ibáñez, Mahúgo, Sebas, Cisneros, Ayensa (Ilincheta, m. 77), Meoki (Morillas, m. 87), Briñol (Lizarraga, m. 87), Eder (Ander Yoldi, m. 67), Javi Urrutia (López, m. 77).

Árbitro. Armando Ramos (Comité aragonés). Amonestó al local Javito y a los visitantes Aldave, Briñol, Cisneros y Ander Yoldi.

Goles. 1-0 (m. 17): César Caneda. 2-0 (m. 69): Calderón.

Incidencias. Mundial 82, con 200 espectadores.