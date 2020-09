Paco López "Osasuna tiene identidad sencilla, pero difícil de neutralizar"

Actualizada 25/09/2020 a las 19:20

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este viernes que a pesar de que las señas de identidad de Osasuna "son muy claras y sencillas" es consciente de que será difícil neutralizar a su rival este domingo en El Sadar.

"Sabemos las señas de identidad de ese equipo, que son muy claras y sencillas, pero son difíciles de neutralizar. Es un equipo muy fuerte, con un juego directo, de agobiarte y no dejarte jugar y trabaja bien las acciones a balón parado", dijo Paco López en la rueda de prensa previa al partido.

"Lo que tenemos clarísimo es que para ganar hay que hacer las cosas muy bien y tratar de salir ganadores en ese juego de pelea y disputa", añadió el entrenador valenciano.

Paco López dijo que el hecho de que no haya público les puede beneficiar porque es una afición que "empuja a sus jugadores y ellos se contagian de ese empuje", cree que es un factor que "afecta a todos los equipos para bien y para mal".

El entrenador del Levante, que confirmó que el centrocampista Mickaël Malsa estará entre los convocados, dijo que Roger Martí ya está recuperado de su lesión en el tobillo, si bien no desveló si está listo para ser titular.

Paco López fue preguntado por si cree que José Campaña pueda verse afectado por las informaciones que le colocan fuera del Levante en el caso de recibir una buena oferta y subrayó la profesionalidad del futbolista.

"Está entrenando como siempre lo ha hecho, con una implicación espectacular, con generosidad y con ganas. No noto ningún cambio en el día a día. No ha bajado el nivel de entrenamiento ni un solo día. Es un jugador importante y está entrenando sensacional y no le voy a dar ni una vuelta más", puntualizó.

Sobre el objetivo marcado para el Levante en este curso recién arrancado, Paco López señaló que su misión es "mejorar y crecer", pero en el vestuario tienen "los pies en el suelo" y conocen "el nivel de los equipos y los presupuestos y el nivel de los jugadores de cada equipo" de Primera.