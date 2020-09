La diáspora: la actuación de los jugadores navarros fuera de la Comunidad

Actualizada 22/09/2020 a las 06:00

Jugadores navarros en el extranjero, Primera y Segunda y sus actuaciones el pasado fin de semana



EXTRANJERO

Azpilicueta (Chelsea) Fue suplente en la derrota ante el Liverpool (0-2).

Berenguer (Torino) Jugó 68 minutos en la derrota frente a la Fiorentina (1-0).

Iñaki Astiz (Legia) Compite con el filial aunque forma parte de la primera plantilla.

Javi Martínez (Bayern) No jugó en el 8-0 ante el Schalke.

Manu Onwu (Odisha) No ha empezado la Superliga India.

Isma López (Dinamo Bucarest) Jugó ayer su segundo partido liguero frente al Gaz Metan Medias (1-3).

San José (Birmingham) Firmó ayer con el club inglés.

PRIMERA

Monreal (Real Sociedad) Fue suplente en el empate ante el Real Madrid (0-0).

Merino (Real Sociedad) Titular en el Reale Arena frente a los blancos.

Aihen Muñoz (Real Sociedad) Disputó los 90 minutos en el lateral zurdo del conjunto vasco.

Remiro (Real Sociedad) Ha empezado de titular la temporada.

Muniain (Athletic) El Athletic no compitió esta jornada.

Raúl García (Athletic) El Athletic no compitió esta jornada

Williams (Athletic) El Athletic no compitió esta jornada.

Sancet (Athletic) El Athletic no compitió esta jornada.

Arbilla (Eibar) Se recupera de unas molestias en el l pie derecho.

SEGUNDA

Eraso (Leganés) Salió en el minuto 32 y su equipo perdió frente al Lugo (2-1).

Aitor Buñuel (Almería) Esta jornada el Almería no ha disputado su partido.

Paris Adot (Ponferradina) Titular en el lateral derecho. Superó 0-2 al Albacete.

Cantero (Lugo) Titular en el triunfo ante el Leganés (2-1).

Santamaría (Logroñés) Su equipo no ha jugado esta jornada.

Eguaras (Zaragoza) El Zaragoza todavía no ha jugado ninguna jornada.

Javi Ros (Zaragoza) El Zaragoza todavía no ha jugado ninguna jornada.

Eneko Satrústegui (Castellón) Titular 70 minutos en la derrota ante el Málaga (0-1).