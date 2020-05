El gobierno alemán apoya que la Bundesliga regrese en mayo

Actualizada 03/05/2020 a las 17:02

El ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, señaló este domingo en una entrevista que apoya y considera "plausible" el plan de la Bundesliga de reanudar la competición en mayo, tras la suspensión decretada en marzo por la pandemia de coronavirus.



"Me parece que el calendario que propone la liga alemana de fútbol es plausible y apoyo un nuevo arranque en mayo", dijo Seehofer al diario Bild, a tres días de una reunión de las autoridades para decidir sobre el asunto. La Liga Alemana (DFL) está a favor de jugar los partidos a puerta cerrada desde mediados de mayo, por lo que Alemania sería el primer gran campeonato europeo en reanudar la actividad.



Seehofer, que tiene un papel clave en la decisión, destacó, sin embargo, que los equipos y los jugadores deberán respetar varias condiciones y no tendrán derecho a "ningún privilegio".



"Si hay un caso de coronavirus en el equipo o el cuerpo técnico, el club en su conjunto, y eventualmente también el equipo contra el que jugó la última vez, tendrán que respetar una cuarentena de dos semanas", dijo el ministro. "Por lo tanto seguirá habiendo riesgo para el calendario de partidos y para la clasificación" en caso de contagio, agregó.



Eso "exige que todos tengan una gran disciplina en la prevención" del virus, insistió Seehofer.



Asimismo, el ministro no está de acuerdo en que los clubes tengan un acceso privilegiado a los test con respecto al resto de la población, rechazando las demandas para que los jugadores fueran sometidos a diagnóstico con mayor frecuencia. Las palabras de Seehofer se unen al visto bueno de los presidentes regionales, por lo que el acuerdo definitivo parece muy cercano.



Alemania es uno de los grandes países europeos que mejor está afrontando la pandemia. Cuenta con un número elevado de casos, 162.496 según el balance de este domingo, pero con 6.649 fallecimientos, una cifra muy inferior a la de Italia, España, Gran Bretaña o Francia.



Este último país anunció el jueves la suspensión definitiva del campeonato, otorgando el título al líder cuando se decretó la suspensión, el París Saint-Germain.En Italia, país europeo más golpeado por la tragedia, el gobierno enfrió las intenciones de los clubes de Serie A al anunciar que los entrenamientos colectivos no podrían comenzar antes del 18 de mayo, lo que comprime al extremo las fechas, teniendo en cuenta que la UEFA quiere liberar agosto para finalizar la Champions y la Liga Europa.



En España todavía no se ha fijado una fecha para el regreso de la competición, pero a partir del lunes comenzarán las pruebas médicas previas al inicio de los entrenamientos. En Inglaterra el objetivo es volver a jugar el 8 de junio, a puerta cerrada como en el resto de países y en un número limitado de estadios, según los medios.



Alemania, por su parte, ya comenzó los entrenamientos y su plan sufrió un duro golpe el viernes, cuando tres miembros del Colonia, de la primera división, dieron positivo por coronavirus y fueron puestos en cuarentena, lo que provocó temores sobre el proyecto de la DFL, en parte disuadidos por las palabras del ministro del Interior.



Pero Birger Verstraete, jugador belga del Colonia cuya pareja sufre problemas cardiacos, consideró "extraño", en una entrevista con una televisión de su país, que su club no pusiera en cuarentena al resto del equipo, como sugirió este domingo Seehofer. "No soy yo el que decide lo que hay que hacer en la Bundesliga, pero puedo decir que no tengo la cabeza en el fútbol. La salud de mi familia, de mi pareja, es mi prioridad", añadió.