Diogo Jota lidera la goleado de los Wolves a un Espanyol casi eliminado

El RCD Espanyol ha perdido este jueves en el Molineux de Wolverhampton por 4-0 ante el Wolves, en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, y regresará a casa estando prácticamente eliminado tras ser cazado por unos 'lobos' liderados por Diogo Jota, autor de un 'hat-trick' en una noche aciaga para los 'pericos'.



Plantó cierta cara el RCD Espanyol hasta encajar el segundo gol, cuando pareció desconectar y permitió a los Wolves, que habían ido sin descaro a defender el 1-0 a la espera de alguna contra, ver autopistas gratis hasta la meta de Andrés Prieto y, con el acierto del ejército luso de Nuno Espírito Santo, casi sentenciar.



Diogo Jota, en tres ocasiones, y Rúben Neves superaron una vez más muy floja, demasiado floja, defensa del Espanyol. En el 4-0, por ejemplo, Jota fue trotando en diagonal hacia el borde del área, sin ser apenas inquietado, para disparar a placer. Y, en el primer y tercer gol, las marcas de Víctor Sánchez y Víctor Gómez no hicieron más que rozar el balón para ayudar a Diogo Jota a cantar goles.



Este 4-0 hará daño a un Espanyol que ya se intuía que no iba a priorizar esta Liga Europa, ya que su lucha está en LaLiga Santander y en dejar de ser colista para ir en busca de la permanencia. Pero, con muchas rotaciones y sobre todo una actitud pasiva, el equipo blanquiazul se lleva un varapalo moral a base de goles en contra.



Más allá de Andrés Prieto, que no pudo hacer mucho más en los goles y evitó lo que hubiera sido una 'manita', el mejor y quizá único jugador del Espanyol que puede irse con la cabeza bien alta sea Wu Lei. Precisamente con su cabeza, el chino tuvo las mejores ocasiones de un Espanyol que fue de más a menos, que se hundió a medida que iba engrosando el Wolves el marcador.



Ya en el primer cuarto de hora, tras internadas e internadas de Adama Traoré, el Wolves encontró la vía directa a portería por una banda derecha que hizo daño. Pero fue Moutinho, otro portugués, quien centró para que Raúl Jiménez peinara y Diogo Jota, atentó, voleó para con la ayuda de Víctor Sánchez inaugurar el marcador.



A la media hora llegó la ocasión más clara para el RCD Espanyol, en un regalo del portero rival Rui Patrício que no aprovechó Ferreyra. Tras un mal despeje del meta, el delantero blanquiazul no atinó a superar a un Rui Patrício de espaldas, que subsanó su error previo con una buena mano.



Esa acción hizo daño al Espanyol, pero más el 2-0 que logró el Wolves en el minuto 55, después de que Wu Lei rozara el empate. Rúben Neves aprovechó un mal rechace 'perico' a centro de Adama para controlar con el peco y volear sin dejarla botar para fusilar, pese a la distancia, a Andrés Prieto. Imparable.



Y tras otro aviso, con pólvora mojada, de Wu Lei llegó el tercero. Otro gol de bella factura para el Wolves, segundo de Diogo Jota, que culminó una jugada trenzada con un control orientado y un disparo con la diestra que también dio en Víctor Gómez dando más fortuna aún al jugador luso.



Pero aún tenía por celebrar su 'hat-trick'. Recibió en la banda izquierda, hizo una diagonal sin que nadie le saliera al paso ni le incomodara, y el luso chutó a placer desde fuera del área para firmar su tercer particular y casi sentenciar la eliminatoria, con un 4-0 que el Espanyol podría ni intentar remontar en el RCDE Stadium, y menos si el fin de semana no acompaña el resultado en LaLiga.

FICHA TÉCNICA:

WOLVERHAMPTON: Rui Patrício; Boly, Coady, Saïss; Doherty, Rúben Neves, Moutinho, Jonny; Traoré (Dendoncker, min.61), Jiménez (Pedro Neto, min.75) y Diogo Jota (Podence, min.83).

RCD ESPANYOL: Prieto; Víctor Gómez (Darder, min.75), Calero, Naldo, Dídac; Iturraspe (David López, min.61), Víctor Sánchez; Wu Lei, Melendo (Calleri, min.62), Vargas; y Ferreyra.

GOLES: 1-0. Min.15, Diogo Jota. 2-0. Min.52, Rúben Neves. 3-0. Min.67, Diogo Jota. 4-0. Min.81, Diogo Jota.

ÁRBITRO: Tobias Stieler (ALE). Amonestó a Moutinho (min.43) en el Wolves y a Iturraspe (min.43), Víctor Gómez (min.67), Víctor Sánchez (min.78) en el RCD Espanyol. Iturraspe se perderá el partido de vuelta.

ESTADIO: Molineux.

Etiquetas Europa League

