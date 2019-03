Luis Enrique ofrece una renovadísima lista para los partidos ante Noruega y Malta

Actualizada 15/03/2019 a las 15:53

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, ha ofrecido una muy renovada lista para los partidos ante Noruega y Malta, clasificatorios para la Eurocopa de 2020, con nuevas caras como las de Sergio Canales (Betis), Jaime Mata (Getafe), Sergi Gómez (Sevilla), Fabián Ruiz (Nápoles), regresos destacados como los de Jesús Navas (Sevilla) e Iker Muniain (Athletic), y ausencias notables como las de Isco (Real Madrid) y Saúl Ñíguez (Atlético).



El asturiano sorprendió con su primera convocatoria del año y, aunque ya se esperaba que hubiese novedades, la cantidad de nombres nuevos volvió a dejar claro que no cierra la puerta al combinado nacional a nadie, sin importar la edad o el club de procedencia.



De este modo, salvo en la portería, donde se mantiene su trío habitual de porteros formado por David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea) y Pau López (Betis), el de Gijón introdujo novedades en el resto de líneas, sobre todo en la defensa.



Además, dará la oportunidad de poder debutar con la 'Roja' a cuatro futbolistas como Sergio Canales, que ve premiado su gran estado de forma en el Betis, o un Jaime Mata, máximo goleador nacional en LaLiga Santander con 13 tantos y en gran estado de forma.



El sevillista Sergi Gómez es el central elegido para acompañar a los 'fijos' Sergio Ramos e Íñigo Martínez, más Mario Hermoso, mientras que de la Sub-21 asciende en esta ocasión el mediocentro del Nápoles Fabián Ruiz.



También hay que destacar la vuelta de Jesús Navas, cuyo rendimiento como carrilero derecho con Pablo Machín le abrió la posibilidad de ocupar el hueco dejado en el lateral por la lesión de Dani Carvajal, donde competirá con el azulgrana Sergi Roberto. El de Los Palacios, de 33 años, campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2012, no jugaba con la selección desde que lo hiciese por última vez el 5 de marzo de 2014 en un amistoso contra Italia en el Vicente Calderón.



Y en el lateral izquierdo, donde se mantiene Jordi Alba, Luis Enrique citó a dos jugadores más, su otro habitual, el valencianista José Luis Gayà, y otra de las novedades, un Juan Bernat titular en el PSG francés, donde además está marcando. El de Cullera ya fue internacional en siete ocasiones con Vicente del Bosque, pero no era citado desde 2015.



Por otro lado, en el centro del campo sobresalen tanto las novedades como las ausencias. Luis Enrique ha mantenido a Busquets, Rodri e incluso a Ceballos, que no juega demasiado con el Real Madrid, y además de los mencionados Canales y Fabián Ruiz completa su nómina en la zona con Dani Parejo, capitán del Valencia que fue llamado por Julen Lopetegui hace un año y que debutó en el 6-1 a Argentina en el Wanda Metropolitano.



Sin embargo, también destacan dos ausencias como la, quizá más esperada, del centrocampista del Real Madrid Isco Alarcón, que apenas ha tenido minutos con Santiago Solari en el banquillo. Un tanto más sorprendente es la del rojiblanco Saúl Ñíguez, uno de los fijos en 2018 para Luis Enrique. Thiago Alcántara, ya recuperado de su lesión y a buen nivel en el Bayern, no vuelve, y Koke y Pablo Sarabia tampoco encuentran sitio.



Finalmente, en la delantera, los goles de Jaime Mata se unen a los de Álvaro Morata y Rodrigo Moreno, en una línea que completan un Marco Asensio que no paga su flojo momento de juego y de minutos en el Real Madrid, e Iker Muniain, que debutó en 2012, con 19 años, ante Venezuela en su único partido.



España iniciará la fase de clasificación el próximo 23 de marzo en Mestalla ante Noruega y tres días después se desplazará para medirse con la modesta Malta.



LISTA DE CONVOCADOS



PORTEROS: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Athletic) y Pau López (Betis).



DEFENSAS: Sergio Ramos (Real Madrid), José Luis Gayà (Valencia), Sergi Gómez y Jesús Navas (Sevilla), Sergi Roberto y Jordi Alba (FC Barcelona), Mario Hermoso (Espanyol), Íñigo Martínez (Athletic Club) y Juan Bernat (PSG).



CENTROCAMPISTAS: Sergio Busquets (FC Barcelona), Rodri (Atlético), Dani Ceballos (Real Madrid), Fabián Ruiz (Nápoles), Dani Parejo (Valencia) y Sergio Canales (Betis).



DELANTEROS: Marco Asensio (Real Madrid), Iker Muniain (Athletic Club), Jaime Mata (Getafe), Álvaro Morata (Atlético) y Rodrigo Moreno (Valencia).

