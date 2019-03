Un gol de rebote permite al Sporting recuperar la sonrisa en El Molinón

Actualizada 09/03/2019 a las 21:14

Un gol de suerte de Álex Alegría dio la victoria al Real Sporting de Gijón, que sumó su segundo triunfo consecutivo, ante el Almería (1-0), que rompió la racha de casi cuatro meses sin perder, en un partido disputado en El Molinón en el que los andaluces apenas crearon peligro.

El entrenador del Sporting, José Alberto, decidió que el sustituto del sancionado Cristian Salvador no fuese el portugués Sousa, con el que ensayó a lo largo de la semana, sino un hombre más creativo como Nacho Méndez con lo que el centro del campo rojiblanco se resintió en la faceta de pelea y contención, en la que el ghanés Cofie estuvo muy solo y, además, pronto se vio condicionado por una tarjeta amarilla.

El Sporting tuvo la primera ocasión cuando apenas se habían jugado tres minutos en una acción en la que el serbio Djurdjevic se hizo con un balón y se internó de forma vertical, pero cuando iba a chutar llegó providencialmente el argentino Saveljlich, que envió a córner.

Esa fue la primera de la media docena de claras ocasiones que los rojiblancos desperdiciaron en la primera mitad, lo que provocó el enfado de la afición local, que veía como su equipo creaba ocasiones claras pero luego las fallaba estrepitósamente.

Garrafal fue también el error de Diego Mariño cuando, al querer sacar un balón en largo, le pegó mal y le dio el balón a Álvaro Giménez, solo en el borde el área, que no acertó a sacar nada positivo del regalo del portero sportinguista, que enmendó su fallo deteniendo con una sensacional parada el remate del delantero almeriense.

Aitor García se mostró muy activo durante la primera parte, pero todas sus acciones ofensivas terminaron con remates horrorosos; si bien en su haber están dos excelentes acciones defensivas que sacaron a su equipo de sendos apuros.

Djurdjevic cometió dos fallos en apenas un minuto, ambos por pecar de individualismo: el primero tras una jugada personal y el segundo a pase de Aitor García, pero ninguno de sus dos chuts fue entre los tres palos.

El Almería llegaba mucho menos y también sin peligro más allá del error cometido por Álvaro Giménez y un remate de cabeza de Saveljlich que se fue alto en una primera parte en la que ninguno de los dos equipos supo sacar provecho de sus acciones ofensivas.

El Almería salió más ofensivo tras el descanso y en apenas un par de minutos había forzado dos córners de los que no sacó provecho pero si dio un toque de atención a la defensa local que no hasta ese momento no había pasado por muchos apuros.

El Sporting se alió con la suerte en un córner botado por Carmona al que no llegó de cabeza Djurdjevic, pero que golpeó en un costado de Álex Alegría despistando al portero, que no acertó a despejar y el balón acabó en la red, en el único gol de un encuentro que de esa forma se decantó a favor del equipo de la capital de la Costa Verde.

Lo que no logró en toda la primera parte con ocasiones muy claras lo consiguió el Sporting en una jugada de suerte que fue festejada por jugadores y público, porque servía para adelantar a su equipo en un partido que se estaba desarrollando sin brillantez alguna.

Alegría marcó por tercer partido consecutivo y es con diferencia el refuerzo invernal que mejor rendimiento está ofreciendo al Sporting, ya que Aitor lo intenta, pero sin éxito; e Ivi López no ha tenido apenas minutos, debido a diferentes problemas físicos.

El Almería estuvo a punto de conseguir el empate en un centro chut del recién incorporado Demirovic al que no llega por centímetros Álvaro Giménez y el balón sale rozando un poste ante el susto de la afición.

El técnico del Almería intentó cambiar la suerte del partido con la entrada del bosnio Demorovic y Chema y los andaluces se fueron a por el empate en un final del partido en el que el Sporting veía como el central francés Peybernes tenía que ser sustituido por problemas físicos; lo que obligó a José Alberto a dar entrada a Cordero, un habitual lateral que algunas veces también jugó de central en el filial.

El Sporting buscó tener el balón en su poder y lo consiguió a medias, ya que el Almería provocó un par de contras que acabaron en nada y el partido finalizó con una victoria local que rompe la racha de casi cuatro meses sin perder del equipo andaluz.

1.- Real Sporting de Gijón: Mariño, Geraldes, Álex Pérez, Peybernes (Cordero m, 85), Molinero, Cofie, Nacho Méndez (André Sousa m, 90), Carmona, Álex Alegría, Aitor García (Älvaro Traver m, 61) y Djurdjevic.

0.- Almería: René, Romera (Narváez m, 66), Saveljlich, Juan, Iván Martos, Eteki (Demorovic m, 70), De la Hoz, Corpas, Juan Carlos (Chema m, 80), Luis Rioja y Álvaro Giménez.

Goles: 1-0, m.64: Álex Alegría.

Árbitro: Arcediano Monescillo. Expulsó por doble amarilla a Juan (m, 90) y mostró tarjetas amarillas a Cofie (m, 20), Djurdjevic (m, 24), Nacho Méndez (m, 90)

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima novena jornada de la Liga 1/2/3 disputado en el estadio de El Molínón-Enrique Castro "Quini" ante 17.490 espectadores.

