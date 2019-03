El Izarra suma un punto

03/03/2019 a las 06:00

El Izarra no pasó del empate en su visita al Sporting B en un encuentro que no tuvo goles. Los primeros quince minutos de partido fueron muy igualados en medio campo, pero con rápidas acciones que no llegan a buen fin de los jugadores del Sporting B. Los dos equipos ponían un ritmo alto de juego y, en especial, los de Gijón que llegaron alguna vez con un Garci muy activo. Se llegó al descanso en Mareo con empate a cero.

El Sporting B fue de más a menos ante un Izarra muy desdibujado y con poca garra. Empezaron los visitantes con brío llevando peligro entre el minuto 20 y 25, pero sin remate. Por su parte, el filial gijonese, por medio de Garci que dispararó pero sin peligro para Iricíbar. El último tramo de partido fue igualado e insulso, sin dominador claro y sin ocasiones para ninguno.

La segunda mitad comenzó como finalizó la primera parte y con incluso aún más insulso el fútbol de los hombres de Isma Piñera y Rodrigo Hernando, entrenadores de Sporting B e Izarra. Y eso que casi nada más reiniciarse el juego una clarísima ocasión de Gorka Santamaría de cabeza a centro de Pablo Fernández que incomprensiblemente se fue fuera. En el minuto 64 lo intentó Cisneros con un disparo lejano que no puso en apuros al guardameta de los asturianos. Era la aproximación más reconocible de los de Estella.

El gol, por el juego de ambos, no era algo que se esperaba, pues ninguno atacaba con intención las porterías rivales. Los chavales sportinguistas lo intentaban con mucha presión, pero los izarristas, aunque sin crear peligro, jugaban bien sus posesiones de balón. En el minuto 72, Iricíbar en una buena intervención detuvo un disparo lejano de Sandoval. Eneko, en el minuto 84, lanzó un golpe franco pero detuvo bien Javi Benítez. Poco después, Toni García lo intentó con un balón colgado que detuvo el portero de los de Gijón.

Con cuatro minutos de añadido y los dos equipos lanzando balones aéreos se llegó al final del partido con empate a cero, que los dos equipos debían ganar para salir de zonas peligrosas. El Izarra sale momentáneamente del descenso.

Sporting de Gijón b 0

Izarra 0

Sporting de Gijón B. Javi Benítez, Ramón Riego, Espeso, Pablo Villalón, Pelayo Suárez, Gragera, Garci, Pedro Díaz, Gorka Santamaría (Pelayo Morilla, m. 73), Iván Elena (Sandoval, m. 68) y Pablo Fernández (Chiki, m. 87).

Izarra. Iricíbar, Eguaras, Cabrera, Endika, Eneko, Areso (Markina, m. 73) Hinojosa (Maestre, m, 82) Cisneros, Toni García (Chilunda, m, 88) Laborda y Chema.

Árbitro. Gómez Lameiro, del colegio gallego. Mostró amarilla a Gragera, Garci y Pedro Díaz del Sporting B, y a Endika, Cisneros, Eneko e Hinojosa del Izarra.

Incidencias. Campo Pepe Ortiz de la Escuela de Fútbol de Mareo en Gijón ante 400 espectadores.

