Messi recibe su quinta Bota de Oro "Amo el fútbol, pero nunca imaginé tanto"

El capitán del FC Barcelona, Leo Messi, ha recibido este martes su quinta Bota de Oro que vuelve a reconocerle como mejor goleador del planeta, durante un acto en la Antigua Fábrica Damm de la Ciudad Condal donde ha reconocido que sus logros superan lo que soñó de pequeño y que se encuentra "muy bien en lo anímico y en físico" para seguir ampliando su palmarés. "La verdad es que no me esperaba todo esto cuando arranqué mi sueño, que obviamente era ser profesional y poder triunfar en el fútbol. El fútbol es lo que amo pero nunca imaginé tanto.



Disfruto del trabajo, del esfuerzo, y sobre todo de los compañeros. Estoy en el mejor equipo del mundo, tengo al lado a los mejores del mundo en su puesto y eso hace que todo sea más fácil y pueda conseguir premios como este", agradeció Messi tras recibir el galardón. El argentino aseguró que se encuentra "muy bien en lo anímico y en físico". "Van pasando los años e intento seguir cuidándome como he hecho durante toda mi carrera, y aún más porque los partidos cada vez son más exigentes. Cada tenemos más partidos, hay poco tiempo de descanso, y hay que seguir trabajando para que esto continúe así", se animó.



El capitán del Barça recibió la Bota de Oro que le acredita como maximo goleador de las ligas europeas en la temporada 2017/18 y que le entregó el director del diario Marca, Juan Ignacio Gallardo, durante un acto donde estuvo arropado por sus compañeros de equipo Sergi Roberto y Sergio Busquets, así como por el presidente Jordi Bartomeu y miembros del organigrama azulgrana como Guillermo Amor, Eric Abidal o Pep Segura.



Messi posó sonriente junto a las cinco Botas de Oro que ha recibido a lo largo de su carrera y que fueron llegando al escenario de manos de niños del SJD Pediatric Cancer Center, el centro contra el cáncer infantil que está siendo construido en la ciudad gracias al apoyo de la Fundación Leo Messi.



El argentino, que ya conquistó el galardón en las campañas 2009-10, 2011-12, 2012-13 y 2016-17, recibió el trofeo que le acredita como máximo artillero de las ligas europeas después de anotar 34 goles en LaLiga Santander, lo que le permitió terminar por delante del delantero egipcio del Liverpool Mohamed Salah (32) y del inglés del Tottenham Harry Kane (30).



Así, ya es el futbolista con más Botas de Oro, deshaciendo el empate que mantenía con el portugués Cristiano Ronaldo, que atesora cuatro galardones. La Bota de Oro es un premio concedido por la European Sports Media (ESM), la asociación de medios deportivos formada por MARCA, La Gazzetta dello Sport, A Bola, Fanatik, Elf Voetball, Kicker, Sport Express, Sport Voetbal, Tips Bladet, Telesport, Frankfurter Allgemeine, World Soccer, So Foot, Goal News y Nemzeti Sport.

