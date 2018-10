El Vissel Kobe suspende a un jugador por filtrar una noticia sobre Iniesta

Actualizada 12/10/2018 a las 11:55

El Vissel Kobe, equipo de la liga nipona donde juega Andrés Iniesta, anunció hoy la decisión de suspender durante un mes a otro futbolista del club por filtrar la noticia de que el centrocampista español no iba a participar en un encuentro.

El sancionado, el defensa Shunki Takahashi, envió un mensaje de texto a un amigo en el que contaba que Iniesta no iba a entrar en la convocatoria del partido disputado el pasado 23 de septiembre en Saitama entre el Urawa Reds y el Vissel Kobe.



El amigo de Takahashi difundió esta noticia a través de Twitter, lo que fue recogido por medios de comunicación locales antes de conocerse la convocatoria del técnico y supuso "una ruptura del reglamento interno del club" al tratarse de información confidencial, según explicó en un comunicado el Vissel Kobe.



Tanto el club como Takahashi, cuya sanción comenzó a aplicarse el 24 de septiembre, pidieron disculpas a sus aficionados por el incidente en sendos comunicados publicados hoy. El exjugador de la Roja se incorporó al club de la ciudad portuaria del oeste de Japón el pasado julio, y desde entonces ha participado en nueve encuentros y anotado dos goles. La llegada del legendario "8" del FC Barcelona no ha sido suficiente para mejorar sensiblemente la trayectoria del Vissel Kobe, que ocupa la undécima posición en la J-League a falta de cinco partidos para que acabe la competición y sólo ha logrado un triunfo en las últimas seis jornadas

