El Lugo le saca los colores a un superado Real Zaragoza

El Club Deportivo Lugo le sacó los colores a un Real Zaragoza que quería borrar la imagen dejada en Almería y mostrar su candidatura al ascenso pero que fue superado de principio a fin por el conjunto gallego. El equipo maño se las prometía muy felices tras el desastre en Almería por volver a su fortín de La Romareda, pero lo que se llevó fue un baño de realidad y una nueva bofetada de humildad ante un C.D. Lugo, que cuajó un gran partido tácticamente ante un oponente al que empequeñeció hasta límites insospechados tapándole la salida del balón.



El temido tridente local (Marc Gual, Álvaro Vázquez y Pombo) que es mejor argumento ofensivo zaragocista se quedó en nada ante la falta de balones en condiciones fruto de la buena disposición táctica del y marcaje del Lugo. El encuentro comenzó con un Zaragoza dominador pero impreciso ante un rival bien plantado en su campo que, con precisas ayudas defensivas, impedía cualquier pase al corazón del área o a zonas comprometidas. La presión foránea negaba recibir al medio campo maño, lo que obligaba a los centrales a ser quienes iniciaran la jugada por lo que el manejo del balón no era el mismo y nadie era capaz de romper esa barrera pues los mediocampistas estaban demasiado estáticos y no ayudaban al movimiento del esférico.



Con los locales intentando solventar cómo escapar del laberinto el conjunto gallego avisó con una contra en el minuto 18 con un pase de Dongou a Cristian Herrera al que le ganó el mano a mano el meta local, Cristian Álvarez, impidiendo que los de Javi López se adelantasen en el marcador. Este aviso no fue sino el preludio del primer tanto del equipo lucense que llegó cuatro minutos más tarde con un golpeo magistral de Carlos Pita desde prácticamente el centro del terreno de juego al ver adelantado al meta maño y que, sin duda, será uno de los mejores goles de la jornada. Con el tanto toda la fortaleza mental de los propietarios del terreno desapareció y los miedos hicieron acto de aparición ante un Lugo crecido, convencido del trabajo que estaba haciendo y que buscaba sentenciar el encuentro. Y tuvo oportunidades para ello, y de sobra. El equipo aragonés se pudo dar por satisfecho con haber llegado al intermedio con solo un tanto en contra porque si no hubiera sido por el "apagafuegos" Cristian Álvarez los 'blanquillos' se hubieran rasgado las vestiduras ya en el tiempo de descanso.



El meta argentino, que sigue en el estado de gracia desde la pasada campaña, tuvo dos intervenciones magistrales en el tramo final de los primeros 45 minutos en acciones de Dongou e Iriome. Poco antes, Cristian Herrera había estrellado una falta en la madera por lo que si hubiera llegado al descanso su equipo con una goleada se hubiera convertido en un acto de justicia divina. El tiempo de refresco dio nuevos bríos al equipo de Imanol Idiakez que no teniendo un organizador en el banquillo, que era lo que necesitaba su equipo, optó por un agitador como Papunashvili que consiguió empujar a los gallegos hasta su área pero sin opciones claras de remate.



Sin embargo, esto conllevó el riesgo de un equipo partido en dos y con mucho peligro de recibir contras, algo que entendió su oponente a la perfección ya que disponía de mucho terreno a la espalda de la zaga local para correr con libertad. En una de ellas, de nuevo un omnipresente Cristian Herrera, que realizó un gran encuentro, lanzó un disparo cruzado que el otro Cristian, el cancerbero maño, rechazó con apuros aunque el exzaragocista Jean Marie Dongou estuvo muy atento para remachar a la red. La confrontación quedó cerrada y finiquitada a pesar de que faltaban muchos minutos porque el Real Zaragoza seguía sin ideas para romper el candado galaico y además el tiempo le apremió cada vez más hasta colapsar las poca concepción del juego que tenía porque, aunque dominó a un Lugo pertrechado atrás, en ningún momento dispuso de una ocasión para haberse metido al menos en el partido acortando distancias.

Ficha técnica:

0 - R. Zaragoza: Cristian Álvarez; Alberto Benito, Grippo, Verdasca (Aguirre, min.76), Lasure; Javi Ros, Zapater, Buff (Papunashvili, min.46), Pombo; Álvaro Vázquez y Marc Gual (Soro, min.66).

2 - C.D Lugo: Juan Carlos; Leuko, Miguel Vieira, Malagón, Kravets (José Carlos, min.63); Seoane; Iriome, Pita (Azeez, min.78). Aburjania, Cristian Herrera (Campillo, min.67); y Dongou.

Goles: 0-1. min.22. Pita; 0-2. min.57. Dongou.

Árbitro: Ais Reig (Comité Valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Grippo y Javi Ros y a los visitantes Juan Carlos, Leuko, Malagón y Aburjania.

Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada de Liga disputado en el estadio de La Romareda de Zaragoza ante 23.111 espectadores.

