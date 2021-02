Osasuna Magna sufrió una abultada derrota por 6-3 ante el colista, el O'Parrulo

Actualizada 07/02/2021 a las 06:00

Un pésimo arranque de segunda parte a nivel defensivo ante el colista, el O’Parrulo, con tres goles encajados en ocho minutos, significó la segunda derrota consecutiva de Osasuna Magna y la séptima jornada seguida sin conocer la victoria (6-3). Además, Linhares y Wanderson se lesionaron. Adri, autor de un hat-trick, y el guardameta Marc García, además autor de un tanto, fueron los mayores exponentes locales.

El O’Parrulo ganó después de cuatro derrotas consecutivas y de casi un mes sin competir por su tercer confinamiento a causa de positivos de coronavirus. El primer tiempo del duelo de A Malata estuvo marcado por la buena defensa local. Los compases iniciales fueron realmente frenéticos. A los tres minutos de juego, Isma batió a Asier de potente remate. Eso sí, pronto llegó la igualada. Bynho, con un remate desde fuera del área y tras golpear ligeramente en Hélder, sorprendió a Marc García para subir la igualada.

Tres minutos después del 1-1, Adri batió a Asier de fuerte disparo raso, anotando el primero de los tres goles de su cuenta particular. El conjunto navarro comenzó a tener mayor presencia en la cancha rival. Tony, tras una buena jugada, no acertó ante la meta local. La respuesta llegó en las botas de Iago Rodríguez, pero Asier terminó repeliendo. En el minuto 19, tras una de las pocas transiciones del cuadro pamplonés, Mancuso recibió y sirvió al corazón del área a Linhares, que, libre de marca, colocó el 2-2 con el que se alcanzó el intermedio.

Sin embargo, tres goles recibidos en los nueve primeros minutos del segundo tiempo pusieron el encuentro casi imposible para los visitantes a pesar de su mayor dominio sobre la pista ferrolana. Isma, como consecuencia de un desajuste en la defensa, encontró a Miguel en el exterior, y éste, con un golpeo raso al primer palo, superó a Asier. El dominio territorial de Osasuna Magna no se tradujo en demasiadas ocasiones claras y las que hubo, a cargo de César y Tony, se toparon con la figura de Marc García bajo los palos.

En cambio, O’Parrulo mostró una eficacia a prueba de bomba. Una gran conducción de Adri por el carril central terminó en el segundo tanto de su cuenta personal mediante un remate inapelable. El 4-2 dejó muy tocados a los jugadores visitantes, que ni se lo creyeron ni terminaron de reaccionar ante el golpe. Dos minutos después, Adri, mediante una falta lateral, encontró un hueco por donde colocar el esférico y, así, firmó un doloroso 5-2.

La inferioridad en el luminoso obligó a Imanol Arregui a arriesgar con portero-jugador a falta de ocho minutos para la conclusión. El técnico visitante encontró premio a la superioridad táctica de los suyos. Así, después de una buena triangulación, Dani Zurdo batió de manera inapelable por el primer palo a Marc García para otorgar una ligera esperanza a Osasuna Magna de arañar un punto. Con seis minutos por delante, el conjunto visitante continuó atacando con cinco hombres y asumiendo evidentes riesgos. Tras recibir el balón el portero local, Marc García, probó un remate desde campo propio a falta de tres minutos para el desenlace y colocó así el 6-3 definitivo, evitando cualquier posibilidad de remontada osasunista.

Arregui:“Hay que competir mucho más”

El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, se mostró decepcionado con los suyos por la falta de acierto, una constante. “La diferencia estuvo en la efectividad. Los cinco primeros tiros de ellos entre los tres palos fueron cuatro goles. En la primera parte, nos metieron dos, y en la segunda, tras un repliegue lamentable que vamos acompañando a un tío por banda y le dejamos meter el pase -faltó ponerle una bandejita-, nos costó el tercero y ya fuimos a remolque. Ellos son justos vencedores. Si no estamos con las orejas tiesas, es que somos gilipollas. Hay que competir mucho más. Los dos primeros goles no nos los pueden meter, el tercero es un repliegue de dos contra cuatro que no apretamos, el cuarto es un cuatro para tres y el quinto es una falta de 14 metros. Son goles que no puedes encajar en Primera”.