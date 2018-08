El 42% de los corredores populares no pasa exámenes médicos

Actualizada 20/08/2018 a las 14:02

Una de las claves del auge del 'running' es que se trata de una actividad deportiva saludable. No obstante, como toda actividad deportiva, no está exenta de riesgos y los que la practican deben conocer sus límites para realizarla con la mayor seguridad posible.



A la pregunta lanzanda por diariodenavarra.es sobre si se somete a algún control médico durante la temporada, el 42% de los lectores que han participado ha respondido que no.



El 57% restante se divide entre los que todos los años pasan un exámen médico (31%) y los que lo hacen con mayor periodicidad (el 27%).

