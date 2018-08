Miles de zancadas rosas contra el cáncer de mama en Pamplona

Actualizada 20/08/2018 a las 11:06

Más de 3.500 personas de todas las edades, unas con patines, otras en bicicleta y la gran mayoría andando o corriendo, tomaron parte en la II Carrera contra el Cáncer de Mama que se celebró este domingo en Pamplona con el objeto de sensibilizar a la sociedad en torno a esta enfermedad, de la que se diagnostican en Navarra hasta 500 nuevos casos al año.



El buen tiempo acompañó en esta ocasión a una prueba de cinco kilómetros de recorrido dominada por el color rosa de las camisetas e incluso de gafas y pañuelos, en la que la alta participación y el ambiente lograron poner "la piel de gallina" a Ana Ros, presidenta de la asociación Saray, organizadora de este evento.



Visiblemente emocionada Ros resaltó la respuesta ciudadana que hizo que se haya batido el número de participantes del año pasado (2.400).



En ese momento ya vieron que la gente se mostraba dispuesta a participar en esta carrera y por eso este año decidieron hacer 3.000 camisetas con dorsales, a las que finalmente se añadieron otras 500 más. "No sabíamos que íbamos a tener tanta demanda", reconoció en ese sentido.



Elena Irigoy, miembro de la Organización Saray, también se mostró satisfecha con la parcicipación con la que estaban "muy contentas". Debido a la falta de camisetas y dorsales, apuntaba posibles mejoras para el próximo año, como organizar de otra manera la carrera, pero que aun así, la asociación hizo un balance positivo del evento. En especial, gracias a la participación de socias, y diferentes organizaciones.



"Es importante, sobre todo en estos tiempos de crisis, ya que recibimos menos dinero de las instituciones y tenemos que sacarle más partido a las ideas, y mover nos mucho para subsistir como asociación", apuntó.



El hecho de que el cáncer de mama puede afectar a cualquiera, mayoritariamente a mujeres, pero también a hombres, y de que "todos tengamos cerca un familiar, un amigo o un vecino" con esta enfermedad tiene que ver, en su opinión, con la implicación en este tipo de iniciativas.



TESTIMONIOS DE LOS PARTICIPANTES



Entre los corredores también primaba la satisfacción por la carrera. Los motivos para correr, en su mayoría parecidos. "Me he apuntaba porque me parece importante apoyar la lucha contra esta enfermedad. Además, correr y hacer deporte es bueno", apuntaba Irati Aznar, de 15 años, después de terminar los 5 kilómetros. En su caso, fueron unas amigas las que le animaron a participar, al haberlo hecho ellas el año anterior.



Carlos Rodríguez señalaba también que la carrera era una ocasión para estar con la familia. "He corrido para apoyar el tema del cáncer de mama, pero también para pasar el día con toda mi familia. Estamos aquí desde los abuelos a los nietos y ha sido un día excepcional, con un ambiente muy bueno", opinaba.





"SE CURA"



En este día, Ros quiso dejar claro que "el cáncer de mama si se detecta a tiempo se cura" e instó a "no bajar la guardia", pese a que en Navarra "vamos bien", porque "afortunadamente" se empiezan a realizar mamografías a las mujeres a partir de los 45 años, algo que, según afirmó, les han prometido que "no van a quitar".



No ha sucedido lo mismo con el programa de detección precoz para personas de 30 a 44 años que "fue retirado el año pasado por la crisis económica", según Ros, quien ha pedido a la Administración foral que intente recuperarlo.



CONTROLES A JÓVENES Y VENCEDORES



La presidenta de Saray insistió en la importancia de contar con circuitos de prevención y es que, según señaló, en Navarra se ha observado un incremento de personas jóvenes, "de 26, 30, 36 años, que no entran en el control existente". Ros concluyó al señalar que quien lo necesite tendrá en su asociación "apoyo y cariño".



Los ganadores de la carrera fueron, de manera notable, Javier Nagore, Iker Alonso y Marcos Yániz, que entraron en la meta al mismo tiempo y cogidos de la mano. En la categoría femenina, la vencedora de la prueba no competitiva fue Marta Malón. Entre los patinadores, Jonathan Galar llegó el primero, y entre las chicas, Andrea Martínez y María Aranguren.



Selección DN+