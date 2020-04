La EDP San Fermín Media Maratón baraja todos los escenarios

18/04/2020 a las 06:00

Conscientes de la grave situación actual provocada por la pandemia de coronavirus, la VII EDP San Fermín Marathon -evento deportivo previsto para el 20 de junio en Pamplona con carreras sobre tres distancias: 21, 10 y 5 kilómetros- sigue trabajando con el objetivo de la celebración de la prueba aunque sin descartar ningún escenario y teniendo claro que la máxima prioridad es la garantizar la seguridad pública así como la de corredores, voluntarios, público y resto de personal que hace posible un evento de esta envergadura (el pasado año fueron más de 2.500 inscritos en las distintas modalidades).



RECOMENDACIONES Y PREVISIÓN



Por ello, la organización de la cita -a cargo de Fundación Diario de Navarra, con la dirección técnica de M2 Eventos y patrocinada por EDP, Caja Rural de Navarra, Centro Comercial La Morea, IMQ, Hyundai, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona- ha diseñado un protocolo de seguridad, buscando medidas de prevención y alternativas a lo que hubiera sido una carrera en un formato más tradicional en la posibilidad de que la cita sea viable si se levanta el actual estado de alarma.



Un plan de prevención -basado en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, del Servicio Navarro de Salud y de los estudios de contagios en actividades deportivas de la Universidad Católica de Leuven (Bélgica) y la Politécnica de Eindhoven (Países Bajos)- que ya ha sido presentado a las autoridades municipales competentes para que lo estudien, lo valoren y puedan tomar una decisión respecto a la idoneidad de celebrar o no la prueba con esas características excepcionales.



Incluye, entre otros aspectos, un nuevo recorrido, salidas escalonadas en un mayor margen de tiempo para que no se acumulen corredores en la zona de salida ni en el trayecto, cursos y uso de mascarillas y material de protección para voluntarios o la prohibición de que los corredores se reúnan en el avituallamiento final tras cruzar la meta.



No obstante, y siempre desde el máximo respeto a las indicaciones de las autoridades sanitarias, el evento no descarta tampoco la suspensión de esta edición, para la que ya hay inscritos más de un millar de corredores.



En ese caso, y teniendo claro que no se va a retrasar la fecha por respeto a otras pruebas y organizaciones ya fijadas de antemano en este 2020, la organización ofrecería la posibilidad de mantener el dorsal sin sobrecoste alguno para la carrera de 2021 o bien, ante la magnitud y gravedad de la crisis social y sanitaria actual, el reintegro total de la inscripción, a pesar de que en el reglamento de la prueba se especificaba que éste no se realizaría.