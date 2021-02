Suspendida la Media Maratón de Montaña de Bera

Actualizada 17/02/2021 a las 17:27

La organización de la Media Maratón de Montaña de Bera ha informado este miércoles de la suspensión de la carrera, que debía celebrarse en abril.

"Este año 2021 tampoco organizaremos la Media Maratón de Montaña de Bera. Nos hubiera gustado celebrarla después de tener que suspender la edición de 2020, e incluso ya teníamos decidida la fecha en abril. Sin embargo, no será posible. La pandemia no da tregua y la evolución sanitaria no ha mejorado como a todos nos hubiera gustado. No sabemos cómo será la situación dentro de dos meses y medio, cuando teníamos previsto organizar la carrera, pero, en cualquier caso, es poco probable que se den las condiciones para celebrar la Media Media Maratón de Bera como siempre lo hemos hecho: con 550 corredores, 200 voluntarios y un montón de público", han explicado.

"Ante esta tesitura, y con gran pesar, hemos optado por suspender la carrera. Desde estas líneas agradecemos el apoyo y los ánimos que nos han enviado voluntarios, corredores, empresas, comercios e instituciones que colaboran para hacer posible la carrera", han añadido.