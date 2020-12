Vettel reconoce su fiasco en Ferrari: "No cumplimos con los objetivos marcados"

Actualizada 09/12/2020 a las 17:23

El tetracampeón de Fórmula 1 Sebastian Vettel ha vuelto a admitir que su etapa en Ferrari no ha culminado con los éxitos esperados, antes de su última carrera con el equipo italiano en el Gran Premio de Abu Dabi el próximo domingo, cuando cederá el testigo a Carlos Sainz después de seis años vestido de rojo.



"Al final no funcionó por diferentes razones. No cumplimos con los objetivos marcados", dijo el alemán en declaraciones a la emisora Sport1, añadiendo que ahora es importante "que todas las partes puedan mirar de manera positiva hacia el futuro individualmente". "Por supuesto que podría desear otras cosas en retrospectiva, pero no me arrepiento de nada", aclaró.



Vettel ganó 14 carrera en seis años con Ferrari, pero fue reemplazado como número uno del equipo por el joven Charles Leclerc la temporada pasada y no renovó su contrato este año. La próxima temporada el germano militará para el equipo Aston Martin, donde tiene la intención de demostrar que no ha "olvidado cómo pilotar" después de una campaña difícil.



"Me basaré en mi experiencia y en lo que sé que puedo hacer al volante. El tiempo en Ferrari también me moldeó, aprendí mucho, me desarrollé y ahora estoy en un nivel diferente al de antes, dentro y fuera de la pista", valoró.