Alonso probará el Renault de 2018 en Baréin, previo paso por Imola

Actualizada 31/10/2020 a las 06:00

El proceso de reaprendizaje de Fernando Alonso antes de volver al paddock le ha llevado a un circuito del que tiene grandes recuerdos y en el que logró una de sus victorias más memorables. El asturiano se encuentra este fin de semana en Imola, donde aprenderá en directo cómo actúa el equipo Renault, con el que competirá en 2021 bajo el nombre de Alpine.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 no tiene intención de participar como piloto oficial esta temporada, ya que "eso significaría que ha pasado algo", según admitía ante los medios. Su objetivo es conocer más de los protocolos, costumbres y mecanismos de la escuadra gala pero no disputar ningún gran premio. Eso no significa que no vaya a volver a rodar, sino todo lo contrario. Mientras se acaba de decidir si puede disputar los test de jóvenes pilotos de Abu Dabi, la próxima semana estará al volante del RS18, el monoplaza de hace dos temporadas que condujo Carlos Sainz, en una jornada de entrenamientos en Baréin.

Más allá de la agenda que tenga, Alonso está ilusionado como si fuera un debutante. "Tengo ganas de que empiece el año que viene. Habrá que intentar adaptarse lo más rápido posible a los cambios del reglamento. En cuanto a resultados, estar en en el 'top 5' o 'top 7' en 2021 ya sería fantástico. Tenemos una larga lista de cosas por hacer y no se podrá entrenar mucho antes de empezar", avisaba el asturiano.