Laia Sanz: "Haber acabado cada año el Dakar es brutal"

Actualizada 04/01/2019 a las 13:20

La piloto española de rallys Laia Sanz ha asegurado este viernes, 4 de diciembre, a dos días de empezara una nueva aventura en el Rally Dakar, que haber logrado terminar de forma consecutiva las ocho ediciones previas es "brutal" y, de hecho, será la única de los pilotos inscritos en poder decirlo.

"Significa mucho haber terminado todas mis participaciones, porque el Dakar es una carrera muy dura y muy difícil de completar por lo imprevisible que resulta. Pueden pasar mil cosas, averías mecánicas, caídas... Haberlo logrado cada año es brutal", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Será la novena participación consecutiva en el Rally Dakar, considerada la prueba más dura del mundo, para ella, y siendo la única de los 138 pilotos de motos inscritos este año que ha terminado las ocho veces que ha disputado el Dakar consecutivamente sin ningún abandono.

La catalana fue novena en la general de motos en 2015, siendo la mejor clasificación de una mujer en la prueba. En las últimas cinco ediciones ha estado en el 'top 15' o cerca de ello, con cuatro 'top 10' como mejores resultados de etapa.

"No sólo he terminado, sino que además los últimos cinco años he estado entre los 15 o 20 primeros. Es decir, en un muy buen nivel. Espero seguir con esta buena racha", aseguró Laia Sanz.

Ningún piloto profesional le sigue el ritmo en cuanto a terminar la prueba, aunque el 'amateur' Emanuel Gyenes ha acabado sus seis últimas participaciones en el Dakar de un total de ocho, aunque en ediciones no consecutivas.

El piloto más experto del Dakar 2019 es el portugués Paulo Gonçalves, que vuelve a la carrera tras perderse la edición de 2018 por lesión y suma 11 participaciones, sólo superado por el francés Willy Jobard, con doce, pero con cuatro abandonos. Laia Sanz será, así, de los pilotos de motos con más Dakares a sus espaldas.

A los 33 años, afronta esta edición tras haber superado un periodo de tres meses de baja por una doble infección vírica y bacteriana, por lo que llega algo justa de fuerzas para intentar terminar el que sería su noveno Dakar consecutivo, esta vez íntegramente por Perú.

Etiquetas Perú

