Pedrosa dice que será "extraña" su última carrera, pero que está "muy feliz"

Actualizada 15/11/2018 a las 18:12

El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) afronta este fin de semana su último gran premio como piloto de MotoGP y señaló que "es un momento muy especial, extraño por saber que ya es la última carrera". Pedrosa, sin embargo, aseguró que se siente "muy feliz". "Realizado sería una buena palabra", apostilló.

"Estoy orgulloso porque ha habido barreras importantes y a pesar de los números, de ganar o perder, siempre hay barreras, y eso es lo que hace las cosas difíciles y marca la diferencia sobre muchas cosas, por lo que poder superar esas barreras con más o menos tiempo es de lo que más orgulloso me siento", destacó Pedrosa.

"Tenía talento y me ayudaron mucho también, pero siempre hay barreras en un punto u otro y hay que superarlas para llegar a lo que más deseas y luchar y superarlas es de lo que más orgulloso estoy", recalcó el piloto de Repsol Honda tras recibir la medalla como 'Leyenda de MotoGP'.

Entre los "peros", Dani Pedrosa reconoció que a lo largo de su carrera deportiva le hubiera gustado "no caer tanto" y no hacerse "tanto daño", pero reconoció: "Es parte del deporte y lo he tenido que vivir, al final lo bueno del ser humano es que recuerdas lo bueno".

Pedrosa recordó sus comienzos: "Cuando empezó todo en 1999 con la "Movistar Activa Joven Cup", como ha dicho Carmelo -Ezpeleta- era todo nuevo, la criba fue increíble y todo fue encajando, y al final se abrió la puerta a muchas generaciones y creo que eso es lo que me llevó".

"Fue un momento donde se necesitaba sacar pilotos y no sólo salí yo, salieron muchos pilotos y hemos estado luchando todo el camino hasta llegar aquí, así que estoy muy contento de recordar que ese momento quedará como un momento de inflexión en el que salieron muchas generaciones", subrayó Pedrosa.

Al referirse a sus 54 victorias, Dani Pedrosa dijo: "De la primera me acuerdo muchísimo, porque es esa barrera que no sabes si romperás o no, no tienes la experiencia ni la convicción de saber si la conseguirás algún día, hasta que llega y entonces sabes que va a ser tu día".

Sobre sus opciones en el último gran premio de su carrera deportiva, el piloto de Repsol Honda fue sincero al asegurar que le encantaría "salir por la puerta grande", pero enseguida recordó: "Está siendo un año muy difícil y no puedo garantizar que vaya a ser así, porque a nivel de prestaciones en pista no ha sido así, pero ya veremos cómo está el trazado con la lluvia y si podemos aprovechar estar energía para acabar bien".

Dani Pedrosa ha ganado en siete ocasiones en el Ricardo Tormo, cuatro de ellas en MotoGP, motivo por el que reconoce que éste es un "circuito especial" que se le da bien.

"Al ser el último del año durante mucho tiempo, hace que haya unas ganas especiales de hacerlo bien", destacó.

