Actualizada 03/08/2018 a las 17:08

El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) sorprendió a todos sus rivales al ser el más rápido al término de la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de la República Checa, que este fin de semana se disputa en el circuito de Brno.



Pedrosa, quien por la mañana "solo" pudo ser séptimo, sorprendió a todos sus rivales al convertirse en el más rápido de la primera jornada y ello después de bajar su propio récord del trazado, que estableció en 2014 con un registro de 1:56.027, con lo que desbancó a los principales favoritos en lo que ya es el año de sus despedida de la competición activa. El piloto de Repsol Honda marcó un mejor tiempo de 1:55.976 con el que superó en 123 milésimas de segundo al italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP18), segundo en discordia y al español Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP17), empeñado en demostrar que aún tiene "un hueco" en la categoría de MotoGP antes que el francés Fabio Quartararo, su rival en la disputa por la segunda Yamaha YZR M 1 de la nueva escudería Petronas de MotoGP.



La primera jornada de entrenamientos concluyó con algunas sorpresas más que unir a la de Álvaro Bautista o Dani Pedrosa, ya que el malasio Hafizh Syahrin (Yamaha YZR M 1), acabó en la cuarta plaza, doblegando incluso al italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), quien se debió conformar con la quinta plaza, aún con todo mucho mejor que su compañero de equipo, el español Jorge Lorenzo, que fue decimoquinto. La tensión entre Dovizioso y Lorenzo se "palpa" en el ambiente, tras las declaraciones de ambos sobre el otro, y todo apunta a que será el circuito de Brno el que de o quite la razón a cada uno de ellos al término de un fin de semana en el que por ahora tiene la delantera el piloto transalpino.



El francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1), que por la mañana había sido el más rápido de la categoría, por delante de Andrea Dovizioso y Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), se vio relegado al término de la jornada a la novena posición, con todo mejor que el propio líder del mundial, el piloto español de Repsol Honda, que firmó la décima plaza. Márquez estuvo a punto de acabar fuera de la segunda clasificación directa -décimo-, pero superó por apenas nueve milésimas de segundo al italiano Andrea Iannone (Suzuki GSX RR), que acabó tras él. Ambos, Zarco y Márquez, se tuvieron que conformar con acabar por detrás de un pletórico "Tito" Rabat (Ducati Desmosedici GP17), quien esperó hasta el último momento para montar neumático blando detrás y así lograr una notable mejoría de su mejor tiempo personal.



Las altas temperaturas, tanto del ambiente como en el asfalto, generaron no pocos problemas a todos los pilotos y una gran disparidad de rendimiento, si bien al final casi todos los favoritos se acabaron colando en la segunda clasificación directa, la que otorgan las diez primeras posiciones, salvo Jorge Lorenzo, los pilotos oficiales de Suzuki, Andrea Iannone y Alex Rins, y el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), que deberán esforzarse al máximo si no quieren tener que pasar por la primera clasificación. El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), convaleciente de la lesión que se produjo en Alemania, mejoró algo su mejor tiempo personal para ser decimoséptimo, justo por delante de su hermano Pol, quien al manillar de la KTM RC 16 no parece estar todavía en disposición de dar ese salto de calidad que podría llegar con las novedades que el fabricante austríaco tiene previstas para la carrera de "su" casa, la semana que viene en Spielberg (Austria).

Selección DN+