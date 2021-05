Los méritos de Caja Rural para ganar

Actualizada 18/05/2021 a las 10:40

Que las victorias están cada vez más caras en el ciclismo profesional es algo que va más allá de la frase hecha. Hablan los datos. De los 19 equipos que componen la categoría Pro Team, la segunda tras el World Tour, ocho no aún no han podido levantar los brazos, entre ellos Caja Rural-RGA; entre ellos todos los equipos españoles en su categoría: Kern Pharma, Euskaltel, Burgos y Eolo. Pero eso no quiere decir que no se intente. Ahí también hablan los números. Desde el comienzo de la temporada hasta la fecha, los hombres de Xabier Muriel han estado en 28 ocasiones entre los diez primeros clasificados, 18 entre los cinco primeros, 6 en el podio. Antes o después llegará la victoria.

CON CINCO CORREDORES

A pesar de que desde comienzos de marzo Caja Rural-RGA sabe que estará en la Vuelta, sus responsables técnicos siempre han tenido claro que no cabía relajo, que debían ser competitivos a lo largo de toda la temporada. Y en su medida lo han sido.

Los 28 top 10 del equipo llevan la firma de cinco corredores diferentes, que además tienen con un perfil diferente. Jon Aberasturi (6 puestos), Jonathan Lastra (6), David Gonzalez (1) y los colombianos Johan García (3) y Alejandro Osorio (3).

Quienes han brillado con más luz propia en este tramo de la temporada son los dos hombres que deben llevar el peso del equipo, y que han tenido un muy buen rendimiento.

Jonathan Lastra ha firmado, posiblemente, el mejor inicio de temporada desde que debutó en profesionales en 2016. Preparó a conciencia y en altura las pruebas de abril y mayo, y ahí están los resultados. En la cima de Foia, le batió Heyter, la promesa del INEOS. En Deiá, en un trazado de media montaña, José Herrada (Cofidis) pudo con él.

En el caso de Jon Aberasturi, el esprinter ha entrado en media docena de ocasiones en la pelea por la victoria y en todas ellas le han superado velocistas del World Tour: Vivianni en la Cholet Loire, Demare en Valencia y Benett en Portugal.

Y además de ellos, la pareja colombiana con los dos cuartos de Johan García en Turquía y Hungría y Osorio en Asturias.



En la pelea desde hoy en la Vuelta a Andalucía



Caja Rural-RGA compite desde hoy en la Vuelta a Andalucía, que tuvo que retrasarse por el Covid. Lo hará con sus mejores hombres, y con el objetivo de poder estrenar su palmarés. Aberasturi, Amézqueta, Aular, Cepeda, Cuadros Lastra y Saez se batirán el cobre contra los Wolrd Tour Astana (Oscar Rodríguez), Bikeexchange, Movistar (Superman), UAE (Krisfoff), Jumbo Visma, INEOS (Heyter), Deceuninck (Cevendish), que no acuden con sus mejores hombres, ya que tienen el grupo del Giro compitiendo, y la base del Tour, haciendo trabajo específico en altura. Y todo en un recorrido de media montaña.