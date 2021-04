Horario y recorrido del G.P. Miguel Induráin, que regresa y estrena categoría

Actualizada 01/04/2021 a las 17:40

Vuelve el Gran Premio Miguel Induráin después de la suspensión del año pasado por culpa de la pandemia. Y lo hace a lo grande, este sábado 3 de abril, en Estella, con hambre de ciclismo por parte de los aficionados, con estreno de categoría -Pro Series- y la despedida de uno de los grandes en la historia de la prueba, Alejandro Valverde, respaldado por una muy buena participación.

La gran cita del ciclismo en Navarra ya está aquí. Vuelve el G.P. Induráin, una de las pocas pruebas de un día que han sobrevivido a la crisis de la pandemia, y lo hace a lo grande, con el debut en la Pro Series, el último escalón previo al World Tour. Lo hará con un trazado exigente, 203 kilómetros, con una parte final que es tan tradicional como exigente, con los dos pasos a Eraul y los tres de Ibarra, el último apenas a dos kilómetros de meta. Y con una muy buena participación.

La carrera comenzará a las 12:10 horas y será retransmitida, a partir de las 15:30 horas, por ETB1 y Eurosport.



EL BLOQUE DE INEOS

La nueva categoría del G.P.Induráin le va a permitir al C.C.Estella contar con una gran participación. De los 19 equipos participantes, la mitad son World Tour, máxima categoría: Astana, Bahrain, Cofidis, INEOS, Israel, Movistar, Bike Exchange, Trek y UAE.

De entre ellos es más que reseñable el peso del INEOS que en Estella va a estar dirigido por Xabier Zandio. Se cayeron Carapaz y Tao Geoghegan, pero aún así traen un siete competitivo, encabezados por Henao y Amador, gregarios en otras pruebas que tienen aquí su oportunidad de lucimiento persona. Vienen con la tarea hecha (9 victorias hasta el momento) y la sensación de que pueden ser competitivos allí donde estén.

Habrá que ver también qué bloque y con qué actitud se plantan en Estella Trek y UAE. Conocen el terreno, la carrera y hasta el momento han hecho un muy buen año.



VALVERDE Y LOS DE CASA

Movistar Team volverá a ser el equipo de referencia en la carrera. Y más en la última edición en la que va a participar Alejandro Valverde, que tratará de despedirse con victoria y entrar en el club de grandes nombres de la clásica junto con Hortensio Vidaurreta, Miguel Mari Lasa, Juan Fernández y Ángel Vicioso. Los telefónicos vienen con un equipo competitivo.

Pero no será el único equipo de casa de la carrera. Después de quedarse fuera de la Volta, Caja Rural-RGA afronta un abril intenso, en el que la clásica de Estella y la Itzulia son sus ejes de acción. Xabier Muriel viene al Gran Premio Induráin con lo mejor que tiene, encabezado por Lastra, Irisarri y Cepeda. Más el regreso a la competición de Julen Amézqueta.

Pero si para alguien es especial el Gran Premio Miguel Induráin en 2021 es para el Kern Pharma, que se estrena en la carrera en su segundo año en el pelotón profesional. Azcona y Oroz seguro que intentarán ser protagonistas con Adriá o Berrade corredores que conocen como la palma de su mano las carreteras por las que transcurre la prueba.

Con 19 equipos en liza, la mitad de ellos World Tour, hacer un prontóstico o una quiniela parece harto difícil. Que el peso de la carrera recaerá entre los de casa y el INEOS, no tengan la más mínima duda. Que sorprender de lejos con una fuga numerosa en la que los modestos busquen una oportunidad, no duden tampoco que va a ser difícil. Con 203 kilómetros y más de 3.700 metros de desnivel no es esta una prueba al alcance de cualquiera.

CIFRAS CON INTERÉS





11.50 HORAS es la apertura del control de firmas del G.P. Induráin.



250 PERSONAS trabajan en la organización y cruces de la clásica.



11 VECES ha ganado el Kas en Estella, es el equipo más laureado.



20 ESPAÑOLES han ganado en el Paseo de la Inmaculada.



7.515 EUROS de premio para el ganador del G.P. Induráin.



1 GANADOR en la línea de salida, Alejandro Valverde.

Haga click sobre la imagen del recorrido para ampliarla

