La Vuelta a España anuncia que no pasará por Portugal

Actualizada 09/05/2020 a las 14:15

La Vuelta ciclista a España no pasará por Portugal, como estaba previsto en las etapas 15 y 16, "debido a la situación de excepcionalidad provocada por la crisis sanitaria del COVID-19", informaron este sábado los organizadores de la ronda española, que ha tenido que ser retrasada al mes de octubre.

"Debido a la situación de excepcionalidad provocada por la crisis sanitaria del COVID-19, y ante la imposibilidad de poder garantizar las condiciones óptimas de cara al desarrollo de la prueba en el territorio, los municipios de Oporto, Matosinhos y Viseu, en acuerdo con Unipublic, empresa organizadora de La Vuelta, han decidido que el recorrido de La Vuelta no pase por Portugal", explica el comunicado.



En consecuencia, la decimoquinta etapa, cuya meta iba a situarse entre las localidades portuguesas de Oporto y Matosinhos; y la decimosexta, que iba a salir de Viseu, verán alterado su recorrido.



"Las sedes alternativas, que sustituirán a Oporto, Matosinhos y Viseu, ya están confirmadas, si bien las nuevas etapas se anunciarán en las próximas semanas, cuando se haya terminado de trabajar en sus correspondientes perfiles", advierten los organizadores.



La Vuelta a España 2020, que tuvo que prescindir también de su salida en Holanda por la pandemia, está previsto que comience el 20 de octubre en Irún y concluirá el 8 de noviembre en el hipódromo madrileño de La Zarzuela.



"En una situación tan excepcional como la que vivimos, tenemos que ser flexibles y estar abiertos y preparados para asumir este tipo de decisiones y cambios", ha declarado Javier Guillén, director general de La Vuelta.



"Es una pena no poder visitar Portugal en 2020, pero no queremos que esa llama se apague: mantendremos vivas las relaciones y los lazos que hemos ido tejiendo y los alimentaremos en el futuro para poder volver a este país que tan bien nos ha tratado", ha añadido.

Los organizadores afirman que, después de esta nueva modificación en el recorrido de La Vuelta 20, "no se esperan más cambios".