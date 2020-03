Ciclistas virtuales recorren las carreteras navarras desde sus casas

Actualizada 26/03/2020 a las 13:48

Son solo un centenar, de momento, pero pronto serán muchos más. Desde sus casas, subidos a sus rodillos de entrenamiento y conectados a un software especial, recorren con sus bicicletas las carreteras navarras y superan de esta forma las limitaciones impuestas por el estado de alarma del coronavirus.



En estas etapas virtuales, que recrean con todo detalle el trazado real de las carreteras de la Comunidad Foral, los ciclistas se adelantan o se quedan rezagados, según cuáles sean sus fuerzas, hacen la goma, van a rueda o acumulan kilómetros tranquilamente alojados en el pelotón.



Se trata de una original iniciativa del Kern Pharma (Asociación Deportiva Galibier), un equipo amateur UCI Continental fundado en 1993 y con sede en Orkoien.



"Son momentos duros, y nosotros creemos que un equipo deportivo como el nuestro tiene que empatizar con la sociedad y, si esta iniciativa sirve para que muchas personas tengan un objetivo en el día, se entretengan y se olviden un poco de los problemas, será un éxito para nosotros", ha comentado el director deportivo del Kern Pharma, Juanjo Oroz.



Para disputar las etapas, se utiliza la plataforma de internet KBool, un software de entrenamiento con el que se pueden diseñar recorridos ciclistas virtuales, pero muy realistas, basados en las carreteras de cualquier parte del mundo.



El segundo elemento imprescindible es un rodillo de entrenamiento que se conecta por bluetooth al ordenador. Hay varias marcas que los comercializan en internet y, "si no es posible conseguirlo, a través del equipo Kern Pharma le podemos dar una solución" a la persona interesada, ha apuntado Oroz.



Como prueba piloto, el pasado 19 de marzo Kern Pharma organizó una etapa por carreteras virtuales de Alsasua con un pelotón de unas 50 personas. Participaron ciclistas de esta escuadra y del equipo Lizarte, varios profesionales y sub-23, además de otros ciclistas aficionados.



El 22 de marzo se disputó la primera etapa, Hotel Andía-Irurtzun, de 26 kilómetros, un recorrido sencillo, para rodadores, con un repecho tenso en Iza y una pendiente máxima del 6,46 %. Dos días después, el 24 de marzo, se disputó la segunda etapa, Orkoien-Puente la Reina, de 31,3 kilómetros, con un 5,48 % de pendiente máxima.



La tercera etapa de esta semana se disputa este jueves 26 de marzo entre carreteras virtuales de Villava, la localidad natal del exciclista Miguel Induráin, y Olóndriz. Son 27,2 kilómetros, con la subida a Erro como principal dificultad, y una pendiente máxima del 6,61 %.



La experiencia, ha dicho Oroz, ha sido hasta ahora muy buena: "La gente lo ha cogido con ilusión, hay más de cien participantes en cada una" de las etapas.



Según ha resaltado, "lo que más nos llena es que estamos sacando algunas sonrisas en estos momentos difíciles que estamos pasando todos. Ves que reconfortas a los demás y eso te reconforta a ti como equipo. En ese aspecto, estamos muy satisfechos".



Pero ahí no se termina el periplo de estos ciclistas de internet, que prevén organizar más etapas, dos o tres por semana, de 45 a 65 minutos de duración. "Desgraciadamente, nos queda tiempo sin salir a la carretera y se sumará mucha gente, porque tiene pinta de que esto se va a alargar", ha asegurado Oroz.



Para participar en la etapa, se debe entrar a la hora indicada por la organización en la página de BKool y, en el apartado de competiciones, buscar la de "eqkernpharma". Se dan diez minutos de margen para calentar antes de la salida lanzada del pelotón.



En la prueba, "en relación a la velocidad que desarrollas, vas más adelante o más atrás, pero en un pelotón virtual", ha indicado Oroz, quien ha subrayado que "se simula perfectamente el recorrido que has elegido, ves la carretera y a otros ciclistas, como en un videojuego, pero pedaleando uno mismo".



Se trata, ha resaltado el director deportivo del Kern Pharma, de una forma alternativa de dar rienda suelta a esa pasión por el ciclismo que sienten tantas personas en Navarra: "Un deportista de élite tiene esa adrenalina que necesita quemarla y los demás que nos gusta esto, disfrutamos pedaleando".