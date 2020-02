Un ilusionado Helvetia Anaitasuna recibe a un intratable Barcelona

Actualizada 04/02/2020 a las 18:50

Helvetia Anaitasuna se enfrenta este miércoles a un reto mayúsculo en el pabellón Anaitasuna para tratar de lograr la machada y ganar al Fútbol Club Barcelona a partir de las 20:30 abriendo de esta manera la decimosexta jornada de la Liga Asobal.



El conjunto navarro arranca la segunda vuelta del campeonato liguero con la máxima ilusión después de eliminar de los octavos de final de la Copa del Rey al Atlético Valladolid gracias a un gol in extremis de su canterano de 19 años Martín Ganuza a falta de 5 segundos para el final del partido que sirvió para remontar los 4 tantos de desventaja del partido de ida.



Anaitasuna se enfrenta a todo un gigante, y el entrenador navarro del Helvetia, Iñaki Aniz, ha manifestado en rueda de prensa previa al partido que “sí es posible ganar, ya que según los momentos que atraviese cada equipo las posibilidades de ganar aumentan”.



“Siempre hay esperanza, y más aún después de vencer el otro día”, ha dicho Aniz, a la vez que ha asegurado que “de no haber pasado la eliminatoria ante Recoletas, el impulso del equipo sería diferente”, por lo que el navarro entiende que están “a tope para hacer el mejor partido posible”.



El Barcelona es otro año más el gran favorito para levantar la Liga Asobal por décima temporada consecutiva con un equipo pensado y construido para conquistar todos los títulos posibles.



Con esta última victoria los pamploneses consiguieron el pase para poder jugar la final a 8 que se diputará del 6 al 8 de marzo junto a los 7 equipos también clasificados: Barça Lassa, ABANCA Ademar León, Bidasoa Irún y Logroño La Rioja, clasificados directamente; y Benidorm, Liberbank Cuenca y Fraikin Granollers.



Aniz ha explicado que para tener opciones de lograr un buen resultado ante el Barcelona su equipo deberá bajar el porcentaje de goles ‘culé’, además de “tener la capacidad de atacar con sentido y de defender con la actitud y la intensidad del otro día”.



Anaitasuna vuelve a jugar en liga en su campo después de un mes y medio sin poder hacerlo. Precisamente el 11 de diciembre los pamploneses perdieron ante Ademar León por 24-32 en un partido en el que los jugadores dirigidos por Aniz no tuvieron su mejor día a diferencia del pasado domingo donde llegaron a ir ganando de 9 goles.



El equipo de Iñaki Aniz llega a este encuentro en 7º posición con un bagaje de 6 partidos ganados, 1 empatado y 8 perdidos después de disputar 15 jornadas de liga con su capitán Carlos Chocarro como máximo goleador del equipo con 60 dianas y 78,9% de acierto.

