El Anaitasuna necesita paliar su déficit de puntos en Cangas ante el colista

El Helvetia Anaitasuna necesita paliar su déficit de puntos en Cangas ante el Frigoríficos del Morrazo, colista de la Liga Asobal, con el alta del pivote internacional Antonio Bazán. El entrenador del Anaitasuna, Iñaki Aniz, comentó que jugarán "igual de precavidos" que cuando perdieron en la pista del entonces colista Alcobendas, pero precisó que "no tiene nada que ver" aquel partido con el de este sábado en O Gatañal.



"No me acuerdo para nada de aquel partido y casi del Barcelona", comentó Aniz sobre el último encuentro disputado por el Anaitasuna, el pasado 13 de noviembre al adelantar el choque frente al conjunto catalán. El equipo pamplonés plantó cara al Barcelona en Pamplona al perder solo por tres goles (29-32), pero ahora debe sumar los puntos ante un rival también con necesidad.



"Es un equipo muy aguerrido. Juega en casa. Ha ganado a Bidasoa y seguramente ha merecido ganar los dos últimos partidos en casa. Tiene experiencia en jugar en situaciones difíciles y es un rival dificilísimo en ese sentido", afirmó Aniz. El técnico navarro, que destacó que O Gatañal es una pista "dificilísima", admitió que le hubiera gustado jugar con rapidez tras el buen balonmano frente al Barcelona.



"Me hubiera gustado jugar seguido porque el jugador está con ese ímpetu y ese impulso. Ahora todavía mantiene eso, pero se pierde la perspectiva. El equipo está alegre y bien, tenemos que ir a hacer un buen partido y ganar", manifestó Aniz, quien tiene la baja del lateral izquierdo vasco Mikel Aguirrezabalaga.

