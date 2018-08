Helvetia renueva por tres años el patrocinio con Anaitasuna

Actualizada 20/08/2018 a las 10:48

El presidente del Anaitasuna, Iñaki Azcona, anunció este miércoles que el club ha llegado a un acuerdo con Helvetia Seguros para la renovación del patrocinio por otras tres temporadas más.



Azcona, en conferencia de prensa en Pamplona, calificó la renovación de "buenísima noticia" para su club y también para "el deporte del balonmano y para todo el deporte de Navarra".



Del patrocinio, aunque no se dieron a conocer cifras, sí "se han mejorado las cantidades", y además hay un acuerdo para que el Anaitasuna "sea 'facilitador' entre los socios y simpatizantes" de la venta de seguros de Helvetia Seguros.



Respecto a una posible clasificación europea del equipo, Azcona señaló que en el acuerdo no se contempla "expresamente", pero que "se han recogido cláusulas de incentivos de la clasificación que hasta ahora no existían", al tiempo que puntualizó que, si se diera esa situación, sería un tema que "habría que analizar en su momento".



Azcona indició que en el contexto actual, con "pocas empresas" para apoyar económicamente proyectos deportivos y con reducción de las aportaciones económicas de las instituciones públicas, es "meritorio y destacable" que haya compañías con "sensibilidad y compromiso social" como el que "demuestra" Helvetia Seguros con este patrocinio.



El presidente afirmó, respecto al equipo de balonmano, que el mismo "es un proyecto de personas" que sienten y disfrutan con este deporte, y "un proyecto de un club" en el que trabajadores y voluntarios "están involucrados y trabajan con gran esfuerzo y mucha dedicación" para hacer posible "la creación y consolidación" de la Escuela de Balonmano de Anaitasuna.



Javier García, del departamento de Mercadotecnia y Comunicación de Helvetia Seguros, afirmó que desde el punto de vista empresarial, el de hoy es "un día extraordinario".



"Estamos muy satisfechos con este acuerdo", agregó. "Vamos a estar ya doce años" con este club y puede tratarse del patrocinio "más longevo" del balonmano español algo que, a su juicio, es "un hecho histórico".



García resaltó la "excelente gestión social y deportiva" que se hace en Anaitasuna como "base fundamental" para apostar por ese proyecto desde 2006.



Helvetia Seguros apoya el balonmano "por sus valores", indicó García, y lo hace como patrocinadores y aseguradores de la Real Federación Española de Balonmano, con el Helvetia Alcobendas de la Segunda División de Honor femenina, y "por primera vez en la historia", también con patrocinio de árbitros y las clasificaciones de balonmano en Marca.

