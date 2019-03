El Basket Navarra se afianza en el buen camino

Actualizada 16/03/2019 a las 22:52

El Basket Navarra logró una importante victoria en la pista del Isover Basket Azuqueca. Un triunfo trabajado que el equipo de Xabi Jiménez encarriló en un último cuarto en el que fue netamente superior a su rival tras unos tres primeros periodos igualados.

El Basket Navarra, que parece haber encontrado la regularidad, volvió a realizar un partido muy serio, sólido atrás, para sumar su tercera victoria en la fase de ascenso. Un triunfo valioso que afianza al equipo en el buen camino, con 10 victorias en los últimos 12 partidos, y le permite seguir escalando posiciones en la lucha por el máximo objetivo. Los navarros sabían que tenían que remar a contracorriente en esta segunda fase y de momento lo están haciendo con éxito, aunque todavía queda mucho y toca seguir sumando como hasta ahora para mantener viva la ilusión.

Los rojos -vestidos de blanco en Azuqueca- esperaban un partido complicado ante el colista del grupo A1, un rival engañoso, y se cumplieron los pronósticos. De hecho, a los visitantes les costó hacerse con el dominio, alternando durante la primera mitad del encuentro momentos de fluidez y anotación con periodos de atasco que dieron alas al rival. Dentro de una gran igualdad, el Isover Basket Azuqueca llevó el mando en el marcador durante el primer cuarto, un asalto inicial con alternativas que terminó 20-17.

El segundo acto comenzó con un mate de Vasilije Curcic que animó a Basket Navarra. Con tres triples consecutivos de José Jiménez, Rodri Gómez y Adrián García, los navarros firmaron un 0-9 (22-28) para tomar la delantera y hacerse definitivamente con el control, si bien los de Xabi Jiménez atravesaron unos instantes de sequía en la recta final del periodo que aprovecharon los locales para voltear el marcador y alcanzar el descanso con una mínima ventaja (34-32).

El tercer cuarto resultó un ida y vuelta frenético en el que el Isover Basket Azuqueca logró mantener su pequeña renta con protagonismo para un Jeff Solarin poderoso en el rebote que hizo daño en las segundas opciones. Pero no salió del todo mal parado un Basket Navarra que, pese a verse siempre ligeramente por detrás en el electrónico, supo mantenerse en el partido con acierto por dentro de José Jiménez, Edu Hernández Sonseca y Iago Estévez.

Los navarros llevaban la iniciativa en la pista, aunque eso no se vio reflejado en el marcador hasta el definitivo último periodo. Fue entonces cuando Basket Navarra mostró su mejor cara a nivel defensivo, con intensidad y agresividad, y frenó en seco a un rival que no estuvo especialmente acertado, sobre todo en el tiro exterior. Los de Guadalajara se frustraron, cayeron en la precipitación y estuvieron más de siete minutos sin anotar, lo que aprovecharon los de blanco, cómodos y más serenos, para firmar un contundente 0-13 (51-63) con puntos para Iñaki Narros y Javi Marín. Así encarrilaron la victoria los visitantes, que fueron muy superiores en la recta final y no tuvieron excesivos problemas para sentenciar. Un triunfo coral y merecido para seguir creyendo.

Lo próximo será un auténtico partidazo: el viernes 22 (20.30 horas), el Basket Navarra recibe en Arrosadía al equipo más en forma de la competición, el HLA Alicante, líder del grupo por el ascenso.

Ficha técnica:

Isover Basket Azqueca (57): Carlos Calvo (2), Ervin Mitchell (11), Carlos García (13), Jeff Solarin (12), Nick Madray (8) -cinco inicial-, Luis Valera (5), Carlos Hidalgo (3), Guillermo González (-), Álvaro Rojas (3) y Gullit Mukendi (-)

Basket Navarra (70): Emiliano Giano (7), Javi Marín (5), Pablo Yárnoz (-), Vasilije Curcic (4), Edu Hernández-Sonseca (12) -cinco inicial-, Carles Marzo (2), José Jiménez (14), Iñaki Narros (9), Iago Estévez (7), Adrián García (5) y Rodri Gómez (5)

Parciales: 20-17, 14-15 (34-32), 17-18 (51-50) y 6-20 (57-70)

Árbitros: Juan Gabriel Carpallo y Cristian Martín. Sin eliminados

