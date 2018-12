El Basket Navarra vuelve a lo más alto ante el Juaristi

Actualizada 02/12/2018 a las 08:15

La Liga LEB Plata terminó ayer la primera vuelta de la competición y no podía ser de mejor forma para el Basket Navarra que con una victoria en casa ante el Juaristi ISB y con la segunda posición de la clasificación, solo superados por el Aquimisa Laboratorios- Queso, junto con el Juaristi igualados a puntos.



Con esta victoria el equipo navarro firma una primera vuelta con seis partidos ganados y cuatro perdidos. Exceptuando el debut de la campaña en Arrosadía, todos los encuentros disputados como local han sido convertidos en victorias. Con cuatro cuatro partidos ganados en casa y solo una derrota solo les superan el Aquimisa y el Juaristi que han cerrado la primera vuelta con cinco triunfos.



El encuentro del sábado ante el Juaristi, a priori era era peligroso para el equipo navarro, ya que se jugaban volver otra vez a la parte alta de la clasificación. Y el Basket Navarra logró superar sus miedos rompiendo el partido en el primer cuarto, con excelentes aportaciones de Eduardo Hernández-Sonseca, Rodrigo Gómez y Javier Marín. Estos tres jugadores fueron los que lideraron el encuentro y llevaron al equipo hasta el triunfo. Dieron un paso al frente tras la ausencia de Iñaki Narros, Carles Marzo y Dusan Sisic.



El equipo visitante no estuvo nada acertado de cara a canasta. En el primer cuarto solo anotaron 18 puntos de 40 posibles, todo pintaba mal. Y el entrenador visitante, Goar Arteche, aprovechaba los tiempos miertos para buscar la reacción de su equipo. El segundo cuarto fue igual, el Basket Navarra se lició y el equipo visitante se desesperaba. Todos los jugadores del Juaristi probaron suerte. La segunda parte fue más igualada, pero el conjunto de Jiménez pudo llevarse el partido gracias a la renta conseguida en el primer periodo del encuentro. Volodymyr Orlov con 12 puntos, y con los mismos de valoración se convirtió en el máximo anotador del equipo visitante, mientras que en el Basket Navarra Javier Marín fue el máximo del encuentro con 18 puntos y le siguió Hernández Sonseca con 17 puntos. Así cierran la primera vuelta, mucha igualdad pero el Basket Navarra no se queda a trás.

Basket navarra 77

Juaristi ISB 59

Basket Navarra. José Jiménez (16), Javier Marín (18), Adrián García (7), Rodrigo Gómez (13), Eduardo Hernéndez-Sonseca (17), cinco inicial, Yago Estévez (2), Sergio Fuentes, Pablo Yarnoz (4), Jesús del Rio, Dusan Sisic, Iñaki Narros y Carles Marzo.

Juaristi ISB. Jahnvaughn Everald (7), Iker Salazar (4), Xabier Beraza (5), Marshall James Riddl (11), Volodymyr (12), cinco inicial, Asier Azpeitia, Ander Marketegi (3), Mikel Sanz (10), Nelson Willian (4) y Brian Cordice (3).

Parciales. 26-18, 23-18, 16-12, 12-11.

Árbitros. Francisco Javier Bravo y Jordi Domingo.

Incidencias. Partido disputado en el Polideportivo de Arrosadía ante 750 espectadores.

Selección DN+