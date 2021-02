Andrea Tollar, tres temporadas con diferentes emociones

Actualizada 18/02/2021 a las 06:00

Una lesión, la oportunidad de jugar la fase de ascenso y una pandemia es lo que ha vivido Andrea Tollar durante sus tres temporadas en el Osés Construcción Ardoi. Llegó en 2018 a las filas del conjunto de Zizur para debutar en Liga Femenina 2 y hace dos semanas se desvinculó del equipo navarro. No empezó bien, en el primer partido de temporada, la navarra cayó de forma fortuita y se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Ese año estuvo presente en su equipo pero sin poder pisar la cancha.

La navarra ha echado en falta sobre todo tener regularidad en sus temporadas en el Osés. “Al final ha sido un poco raro todo porque no he tenido continuidad. El primer año que empezamos me lesioné, por lo tanto ese año entero no pude jugar. El segundo año tampoco lo disfruté del todo porque volví de la lesión y con la covid de por medio no fue fácil para nadie. Esta tercera han sido diferentes circunstancias lo que han hecho que yo decida no seguir en el equipo. Al final han sido etapas un poco raras”, explica Andrea Tollar.

Aun así, la navarra pudo disfrutar del baloncesto en Liga Femenina 2. “He tenido la oportunidad de estar en Liga Femenina 2, ver la dinámica y qué es estar en una categoría superior. Ha sido una oportunidad poder vivir esa experiencia”.

Para Tollar el baloncesto es su vida y lo ha podido vivir con pasión estos años . “El baloncesto ha sido una parte importante de mi vida y al final he tenido la oportunidad de hacerlo de forma medio profesional. Para mí no es un hobbie. Me ha cambiado a nivel de competición, entrenamientos... Para mí todo eso ha sido positivo porque es como entiendo el deporte y lo que estaba buscando”, cuenta Tollar.

Empezó con siete años y ha conseguido que este deporte gire en torno a su vida. “El baloncesto me ha dado diferentes cosas, a mí me gusta mucho la competición. Ojalá otras cosas en mi vida me dieran la misma satisfacción que me da la competición”, explica.

En la temporada pasada, el Osés estuvo clasificado para los playoff de ascenso, la covid paró toda la competición y el conjunto navarro se quedó sin la oportunidad de disputar esa fase. “Ha sido la situación más significativa de los tres años que he estado, pero no pudimos disputarla”.

UN AÑO DE LESIÓN

Andrea Tollar ya estuvo lesionada hace ocho años de lo mismo pero en la otra rodilla. Ya sabía a lo que se enfrentaba pero fue en el momento en que mejor se encontraba ella deportivamente. “Fue un palo porque nadie quiere que le pase eso y menos en el mejor momento de mi etapa deportiva. Los años antes habían sido muy buenos. Más cuando tenía la oportunidad de estar una categoría superior. Fue una situación complicada pero intenté llevarlo lo mejor posible. Estuve involucrada porque iba a los entrenamientos y a los viajes, pero no poder disfrutar jugando es un lastre muy grande”.

La navarra ha podido disfrutar tres años del Osés Construcción Ardoi pero asegura no tener todo cumplido. “Mis objetivos no están cubiertos en Liga Femenina 2, son años diferentes”, se sincera. Aun así, la jugadora navarra continúa hablando con las jugadoras de Zizur Mayor. “Sigo manteniendo el contacto con ellas. Entendieron mi situación, las veo muy unidas y preparadas para competir”.

La navarra se encuentra en Canarias y ha empezado a entrenar con el SPAR Gran Canaria con los objetivos en mente. “Mi objetivo es jugar en Liga Femenina 2 y disfrutar porque con esta situación es todo un poco ambiguo. Espero que llegue la normalidad y a ver qué se presenta”, cuenta.