El Basket Navarra remonta pero sin victoria

Actualizada 04/01/2021 a las 06:00

Las imprecisiones reinaron en el comienzo del encuentro. Al equipo local no se le vio cómodo ante la defensa propuesta por el cuadro de Juste, que, en los primeros cinco minutos del partido, logró su primera mínima diferencia y se colocó cinco arriba (6-11). Aún así, el Hozono Global Jairis se mantuvo en el encuentro gracias a su gran acierto desde el tiro libre.

A falta de escasos dos minutos volvieron a sucederse los errores de los primeros compases. Fue Artiles el que colocó el 10-14. En el último minuto del primer cuarto, con el Jairis por detrás por apenas dos puntos, Aramburu recibió falta en un lanzamiento de tres, anotó la serie completa y, con el 15-14, el Hozono Global se adelantó por primera vez desde el 2-0 inicial.

El arranque del segundo cuarto tuvo al marcador parado durante dos minutos, con ambos equipos fallando todas las jugadas de ataque. Logró estrenarlo Seoane, de nuevo, con un bonito gancho para poner el 15-18 en el luminoso. Los hombres de Andrés Medina empezaron entonces a trabajar más duro tanto en defensa como en ataque, jugaron con más fluidez y mantuvieron el alto porcentaje de eficacia desde la línea de tiros libres; a falta de cinco minutos para el intermedio la igualdad era máxima con el 22-23, pero, sin estar contento con la imagen de sus jugadores, Jordi Juste pidió tiempo muerto. Dicha pausa sentó mejor al equipo murciano, que logró un parcial de 9-0 (31-23). El conjunto visitante no había viajado hasta tierras murcianas para no pelear: con muy buenas acciones ofensivas consiguió revertir la situación y firmar un parcial de 0-6 para marcharse a vestuarios perdiendo por solo dos puntos (31-29).

Tras el descanso, fue Jairis el que empezó más acertado. Los anfitriones, con un gran juego de equipo, lograron hacer daño con las primeras canastas de Navarro y con un Kody que siguió mejorando sus números, ampliando la ventaja hasta el 41-34. Por desgracia para los intereses visitantes, la situación no cambió y, con dos triples consecutivos y una entrada a canasta, el Hozono Global estableció una gran ventaja (49-34). Un triple de García situó el 49-37 para cortar una sequía de cuatro minutos sin anotar.

Aramburu empezó de manera espectacular para los intereses de Jairis, con un triple para ampliar la diferencia y colocar al equipo local 16 puntos por encima (57-41). Basket Navarra protagonizó una reacción espectacular: jugó con casta, garra y acierto y todos los jugadores pelearon con el objetivo de lograr la remontada, colocando en el marcador el 57-50. La pausa no tuvo el efecto deseado en el conjunto murciano. Los hombres de Juste siguieron a lo suyo con una gran actuación de Stümer, que puso a su equipo de nuevo por delante después de muchos minutos (57-58). Con un bajo porcentaje anotador y alta intensidad defensiva, el final del partido fue realmente igualado. Con el 68-62, el partido quedó ya sentenciado. El cansancio pudo pasar factura a un ENERparking que, después de mucho remar, murió en la orilla en Alcantarilla.

Jordi Juste “Los viajes pesan, pero no deben ser excusa”

El entrenador del ENERparking Basket Navarra, Jordi Juste, no señaló al cansancio como culpable de la derrota: “Los viajes pesan, por supuesto, pero no deben ser excusa. Si en el último cuarto fuimos capaces de levantar catorce puntos y tener opciones, el físico no tiene nada que ver”. El tercer cuarto rompió la igualada dinámica: “No estuvimos bien a nivel ofensivo. Controlamos los ataques rivales, pero en fase ofensiva perdimos muchos balones y concedimos contraataques. No dominamos las situaciones de pase. En la segunda parte, el equipo local supo jugar mejor, con más paciencia. Jugaron a lo que querían jugar, fueron muy agresivos; nosotros no lo conseguimos”. Pese a los últimos resultados, el objetivo del cuadro pamplonica no varía: “Hay muchísima igualdad en la clasificación. Esta derrota nos pone en el meollo, pero la meta no cambia”.