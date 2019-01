El Basket Navarra lo vuelve a hacer

Actualizada 19/01/2019 a las 08:49

Arrosadía ayer recibió la fiesta del baloncesto. Con motivo del partido, el Basket Navarra consiguió convocar a todo el aficionado al deporte, con números tan grandes como 1.500 aficionados que gritaban, animaban y aplaudían en busca de la victoria navarra. El Basket Navarra no decepcionó, se alzó con la victoria y así con el pase directo al grupo de ascenso. Ayer ganó al Marín Ence 76-64.

Pero no fue un camino de rosas, el Marín Ence puso mucha resistencia. Con solo ocho jugadores (tres cambios) llegaron a lo que pudieron. La primera parte del encuentro pudieron responder al bloque de Jiménez, pero nada más. La segunda parte fue para los navarros. Sonseca fue el encargado de levantar a la grada con sus enormes brazos y desde medio del campo pedía a la grada que rugiera.

Tras el descanso y un el deleite del grupo de percusión BatuKlang para animar a los aficionados, el Basket Navarra se puso firme. En los primeros minutos de la segunda parte anotó seis puntos frente al visitante que solo pudo sumar dos. Ese fue el momento del local, con dos canastas de Sonseca y el triple de Marín se hicieron con la primera tarea del partido: hacer una brecha en el marcador.

El ritmo de los navarros no cesó pero a falta de tres minutos del final, el Marín peligró el marcador dejando a los locales congelados en 70 puntos (70-53) y anotaron tres canastas seguidas. Se acercaron un poco pero no todo lo necesario. Los cuatro puntos de Romero, del equipo visitante, no fueron suficientes para los triples de Adrián y Sonseca que dieron la victoria al equipo navarro.

Jiménez “Hemos dejado claro que las cinco victorias no son flor de un día”

El técnico del Basket Navarra, Xabi Jiménez, expresó su alegría tras su quinta victoria. “Debíamos hacer un partido competido, que se viera esfuerzo en la pista y que disfrutáramos y así ha sido”, explicó. “Ha sido un partido para disfrutar, en pista y en la grada. Sobre todo hemos dejado claro que estas cinco victorias no son flor de un día. Hay un trabajo defensivo excepcional de todos los jugadores y se está notando en pista”, explicó el técnico del Basket Navarra que sumó cifras como 3 balones recuperados y 54 rebotes.

Basket Navarra. 76:. José Jiménez (9), Adrián García (7), Iñaki Narros, Eduardo Hernández-Sonseca (17), Carles Marzo (7), cinco inicial, Yago Estévez (4), Sergio Fuentes, Javier Marín (11), Pablo Yárnoz (3) y Rodrigo Gómez (5).

Marín Ence Peixegalego 64: Taiwo Hassan (11), Jordan Jace (11), Vashil Fernández (3), Juan Martín (6), Jorge Romero (17), cinco inicial, Víctor Arne (2), Santiago Lorenzo (3) y Gerard Sevillano (11).

Parciales. 21-20, 19-18, 19-10, 17-16.

Árbitros. Asunción Langa y José Antonio Sastre.

Incidencias. Partido disputado en el Pabellón Arrosadía ante 1.500. Se celebró el día del baloncesto navarro.

Basket Navarra

