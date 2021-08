dos dioptrias en cada ojo, no utiliza ningún elemento corrector a la hora de competir, como unas gafas o unas lentillas de contacto. Asier Martínez pasó por la zona mixta del Olímpico de Tokio tras su primera carrera y allí le preguntaron cómo siendo miope, con, no utiliza ningún elemento corrector a la hora de competir, como unas gafas o unas lentillas de contacto.

“No veo muy bien, pero tampoco pasa nada porque al final los 110 vallas son una carrera muy mecánica. Todo está medido”, comentaba el atleta navarro.

"13 segundos, no hay táctica"

La mecanización de la que habla Asier Martínez es real. Sabe cuántas zancadas debe dar desde el taco de salida hasta la primera valla, y que entre valla y valla hay tres zancadas. Su entrenador lo corrobora.

“Es una carrera que se hace casi de memoria, con automatismos, en la que no hay tácticas, en 13 segundos no hay tiempo para táctica”, explica Beoringyan, entrenador del velocista. “Asier corre muy centrado en su calle, en lo que tiene que hacer en su ritmo, en no cometer errores en las vallas, no mira a los lados para ver cómo van los rivales”.