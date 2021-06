Iker y Andoni Alfonso, lanzados

Actualizada 12/06/2021 a las 06:00

Llegan a Larrabide y su presencia no pasa desapercibida. Son dos jóvenes atletas, de elevada estatura, con sus ojos azules asomando por encima de la mascarilla. Iker, sonriente. Andoni, serio. Son hermanos, de apariencia tranquila, son campeones, y destacan en disciplinas totalmente diferentes: Iker, el mayor, es el campeón navarro de 400 m vallas, y Andoni, el pequeño, es el rey del martillo. Ambos lograron el oro el pasado fin de semana en Larrabide, con mejora personal y récord navarro en el caso de Andoni. Son los hermanos Alfonso de Miguel, una nueva saga en el potente atletismo foral. Tras brillar en el campeonato local, Iker y Andoni están ya enfocados en competir esta tarde en la Liga Joma con el Grupompleo Pamplona Atlético. Es la lucha por la permanencia en División de Honor para el equipo, y también un reto para ellos, que quieren seguir mejorando.



La evolución de Andoni

Hace una semana, Andoni Alfonso, de 19 años, alargó el brazo para lanzar el martillo 2 metros y medio más allá de su marca personal. Pasó de 55,45 a 57,96 para proclamarse campeón navarro con holgura. “Estoy muy contento, porque hice marca y con vistas a la Liga y el Campeonato de España lo afronto más contento viendo que me salen las cosas. Este año he mejorado bastante en cada competición, intentando siempre dar lo mejor, enfocado en la técnica, que es lo más difícil de lograr”, explica Andoni.Su hermano Iker está orgulloso de él. “Me da mucha alegría verlo. Es una disciplina que me gusta mucho, en general las del círculo de lanzamientos me gustan. Creo que necesitan muchas cualidades técnicas. Está haciendo un trabajo muy bueno y tiene buena proyección”, reconoce.



La recuperación de Iker

Iker, de 21 años, ha tenido una temporada difícil, pero ya está a tope, como lo prueba su gran marca en los 400 vallas en Larrabide, 51.40. El atleta del Grupompleo sabe lo que es bajar de 51, pero tras varios problemas vuelve por sus fueros. “Estoy muy contento. Después de unos meses difíciles en los que me costó entrenar bien, me salió una buena competencia, con una marca que me pone en el nivel en el que lo dejé el año pasado. Me da esperanza de ir mejorando”, reflexiona Iker.El mayor de los hermanos Alfonso revela que al final de la pasada temporada sufrió un edema en el tobillo. “Después tuve coronavirus. Cuando hago ejercicio intenso me cuesta recuperar. Empecé bien la liga y a la siguiente semana me rompí el isquio, una microrrotura. Pero ahora estoy muy bien”, resalta.



Su tesón lo valora su hermano Andoni. “Ha tenido problemillas y ha salido adelante poco a poco. Siempre lo he visto como un ejemplo, entrenando siempre a tope, es mi referente”, admite. Con el atletismo en común, es inevitable que en sus conversaciones se hable de su deporte, pero también les unen muchas más cosas. “Lo comentamos, porque entrenamos con la misma gente, en el mismo círculo. Pero no como algo serio. Solemos ir bastante al pueblo de la ama, Ustarrotz, y estamos con los mismos amigos. Además los dos hemos estudiado música. Yo el saxo y mi hermano el piano. Ahora esto se ha quedado un poco atrás”, aclara Iker. Los dos cursaron estudios en la Escuela de Música Joaquín Maya y lo dejaron en octavo. Y los dos comparten cuadrillas con sus amigos de lo Viejo.



La liga y los nacionales

Metidos de lleno en la elite del atletismo nacional, los hermanos Alfonso afrontan hoy su primer gran objetivo de junio, pero hay más. “Ahora viene la Liga, una buena oportunidad para salvarse en Vallehermoso. Después viene el Campeonato de España sub-23, donde hay buenos rivales, y podemos hacer algo bonito. Y el objetivo de la temporada es el Absoluto. Quiero mejorar mi marca, algo que podría abrirme puertas. Está el Europeo sub-23, que piden 51.0. Yo lo hice el año pasado y me imagino que la RFEA pedirá renovarlo. No me quiero obsesionar, pero mi objetivo principal es mejorar mi marca”, relata Iker.

Andoni, tras mejorar su marca 2,5 metros (8 y medio la del año pasado), desea continuar este ritmo. “Quiero mantener estas marcas en la siguientes competiciones y si se puede mejorar un poco más. Para el absoluto piden 62, aún me quedan unos metros”, advierte. Esta tarde, a ambos les espera la Liga Joma. “Me gusta porque es una competición en la que va gran parte del equipo y se hace un ambiente bonito. Ya que vamos a la de descenso, queremos hacerlo lo mejor posible”, resume Iker.A los hermanos les gusta lo que hacen. “Es un deporte individual, pero al entrenar con el equipo y los compañeros de otras disciplinas, se hace un grupo con el que te llevas muy bien”, afirma Andoni, a quien entrena Idoia Mariezkurrena. “Es muy buena y es un honor tenerla. Ahora estamos intentando coger más velocidad con el martillo, para hacer que pese un poco menos y tratar de lanzar más lejos. En la fuerza, también intentamos mejorar en los pesos”, explica el menor de los Alfonso.



Iker, por su parte, pertenece al grupo de entrenamiento de François Beoringyan. “No hay que presentarlo. Hace las cosas muy bien desde el principio. Quizá los resultados vengan más tarde, pero es porque se hacen las cosas bien. No sólo por lo deportivo sino también en lo personal. Cuando tienes momentos más bajos, está ahí. Eso te ayuda a seguir viniendo. No quieres quedarte atrás porque lo disfrutas. Las alegrías son para todos y en los disgustos te apoyan”, comparte Iker Alfonso, un joven atleta que sigue la estela, aún muy lejos, de tres grandes mitos navarros de los 400 vallas, Iñigo Monreal, Txema Romera y Sergio Fernández. “Hay un salto muy grande. Tener en navarra esos récords es increíble. Son figuras que te hacen pensar que se pueden hacer las cosas muy bien. Sería una pasada tomar su testigo”, admite.



Del frontón a Larrabide

Ahora brillan en el tartán, pero los hermanos Alfonso han practicado otros deportes. “Yo hacía pelota mano en el Labrit con los amigos. Me defendía, era zaguero. Al ver que Iker hacía atletismo y casi todos los fines de semana competía y en pelota no teníamos partidos ni nada me decidí a copiarle. Y me metí en el atletismo. Siempre me gustaba correr aunque terminé haciendo martillo. Llevo cuatro o cinco años”, indica Andoni. “Hemos tocado muchos deportes, pelota, esquí, pala... Pero siempre me gustaba correr con los amigos. Vi uno que se apuntó a atletismo y desde el primer día que vine estoy muy contento. Me realiza mucho”, añade Iker, que puntualiza antes de terminar que no han dejado la pelota: “Seguimos yendo al frontón del pueblo de vez en cuando”.